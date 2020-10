UNA MASCHERA CHE FA GAGARIN – IL CASCO ANTI-CORONAVIRUS DI MARADONA SCATENA LE IRONIE DEL WEB – LUI REPLICA PICCATO: “HO LETTO DI ALCUNE PRESE IN GIRO IN RETE. LE STESSE PERSONE CHE POI TI CRITICANO SE NON TI PRENDI CURA DI TE. PRIMA TI PRENDONO IN GIRO E POI LEGGONO SCANDALIZZATI LE CIFRE DEI MORTI PER QUESTO VIRUS. METTIAMOCI D’ACCORDO, RAGAZZI”

Ha fatto il giro del web l'immagine di Diego Maradona in campo con una maschera protettiva alquanto particolare. Meme e risate scatenate dall'ex Pibe de Oro - tornato in panchina per l'amichevole del suo Gimnasia contro il San Lorenzo de Almagro - che ha però voluto rispondere prontamente sui social a quanto lo stavano prendendo in giro in rete.

«Sono uscito di casa con questa maschera raccomandata dai miei medici. L’ho fatto perché è obbligatorio e perché ho rispetto di tutti i morti per coronavirus. Ho letto di alcune prese in giro in rete di grandi, piccoli e giornalisti. Le stesse persone che poi ti criticano se non ti prendi cura di te. Prima ti prendono in giro e poi leggono scandalizzati le cifre dei morti per questo virus. Mettiamoci d’accordo, ragazzi» ha scritto Maradona su Instagram.

