12 ott 2020 08:55

LA MASCHERINA È SEMPRE OBBLIGATORIA PER CHI CAMMINA, NON PER CHI CORRE - IL VIMINALE, IN UNA CIRCOLARE, SPIEGA CHE LE PROTEZIONI ALL’APERTO RESTANO OBBLIGATORIE PER CHI FA "ATTIVITÀ MOTORIA", NON PER CHI FA "ATTIVITÀ SPORTIVA" - ESCLUSA LA MASCHERINA ANCHE PER CHI VA IN BICICLETTA...