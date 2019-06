MASCHI, ARRENDETEVI, IL CALCIO E’ PURE DA DONNE - DA "NON È UNO SPORT PER SIGNORINE" SIAMO PASSATI A ‘’IL CALCIO FEMMINILE È UN COVO DI LESBICHE’’. EPPURE NELLA PALLAVOLO NON SUCCEDE, NEL TENNIS, NELL'ATLETICA, NEL NUOTO NEANCHE. NEL CALCIO CAPITA PERCHÉ È L'ULTIMO FEUDO MASCHILE, L’ULTIMO ORGASMO CONOSCIUTO. ORA CHE E’ TRASLOCATO NEL MONDO FEMMINILE SI SENTONO EVIRATI. E S’INCAZZANO…

Maschi, arrendetevi, il calcio è pure da donne. Da "Non è uno sport per signorine" sono passati a ‘’Il calcio femminile è un covo di lesbiche’’. Eppure nella pallavolo non succede, nel tennis, nell'atletica, nel nuoto neanche. Nel calcio capita perché è l'ultimo feudo maschile, l’ultimo orgasmo conosciuto. Ora che è traslocato nel mondo femminile si sentono come evirati. E s’incazzano…

Emanuela Audisio per “la Repubblica”

Figurarsi se non arrivava il french kiss. Nella patria del bacio di Doisneau, anche Magdalena e Pernille l' hanno fatto. La prima si chiama Eriksson è un difensore del Chelsea e della nazionale svedese, la seconda, Harder, è un'attaccante danese e gioca con il Wolfsburg in Germania. Le due sono compagne di vita da sette anni.

Una al Mondiale c' è, l' altra non si è qualificata, ma si è presentata allo stadio con la maglia della sua fidanzata, e l' ha baciata, per celebrare il passaggio ai quarti. Anche se era stata proprio la Svezia a eliminare la Danimarca, ma stavolta sul dolore è prevalsa la gioia di un sentimento. Al fotografo è sembrata una bella storia.

monica cirinna aurora galli

Giro sui social. Poi si è baciata anche l' azzurra Aurora Galli, dopo il successo con la Cina.

Con sua sorella, che si è sporta dalla tribuna. Bella foto, anche questa, di affetto in famiglia. E Aurora ha anche abbracciato un uomo, suo fratello. Ma questo non ha fatto notizia, non era in modalità scandalo. Perché oramai chi si bacia allo stadio viene subito etichettata nella rainbow family. Il gesto pare subito una trasgressione al mondo dell' omofobia.

Quindi sui social grandi messaggi di solidarietà alla libertà di amare. Poi rettifiche, marce indietro e comunque l' arcobaleno è bello. A chi interessa Magdalena e Pernilla si sono incontrate a Linköping, in Svezia, dove giocavano, poi si sono trasferite in luoghi diversi per fare carriera. E si sono scontrare varie volte anche in campo (in Champions). Nessuno ha trovato nulla da ridire.

