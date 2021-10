DA MASTERCHEF A MANAGER, RONALDO FA IL BELLO E IL CATTIVO TEMPO ALLO UNITED - DOPO AVER PROVATO A IMPORRE IL BACCALA' NEL MENU' DELLA SQUADRA, CR7 SE LA PRENDE CON SOLSKJAER PER IL GIOCO DEI RED DEVILS. SECONDO IL PORTOGHESE, I COMPAGNI DOVREBBERO MIGLIORARE NELL'ASSISTENZA E... ECCO LA RISPOSTA DELL'ALLENATORE DELLO UNITED A RONALDO

Cristiano Ronaldo è un vero perfezionista: da sempre attento anche al più piccolo dettaglio, il campione portoghese non ha certo vinto cinque palloni d'oro per pura casualità. Lo ha capito presto anche Ole Gunnar Solskjaer, con cui avrebbe avuto una discussione proprio riguardo il gioco del Manchester United. CR7 si sarebbe mostrato talmente insoddisfatto che la sua richiesta avrebbe addirittura convinto il tecnico a cambiare... soltanto per lui.

Da quando è tornato a Manchester, Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite con la maglia dello United: numeri da record, soprattutto se si considera che il portoghese va ormai per i 37 anni. Tutto questo sembra però ancora non bastare, tanto che Cristiano sarebbe convinto di poter segnare ancora più gol. Come?

Secondo lui, i compagni dovrebbero migliorare nell'assistenza e fornirgli la palla più velocemente. L'ex Juve arriverebbe così in zona gol nelle migliori condizioni possibili. Stando a quanto riferisce Espn, Solskjaer non avrebbe avuto dubbi e avrebbe subito esaudito la richiesta. E come dire di no a CR7?

