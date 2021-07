IL MATRIMONIO DI BERNARDESCHI DIVENTA UNO SHOW: “I CAMPIONI DELL’EUROPA SIAMO NOI” (VIDEO) – A 48 ORE DALLA VITTORIA DI WEMBLEY LO JUVENTINO SI SPOSA A CARRARA. ARRIVA IN CHIESA CON IL FUORISTRADA CON 40 MINUTI DI RITARDO. IL PRETE, FORSE PER SCIOGLIERE LA TENSIONE, GLI HA CHIESTO: “SEI PIÙ EMOZIONATO OGGI O QUANDO STAVI PER BATTERE IL RIGORE IN FINALE?”. E LUI RISPONDE... – VIDEO

Da gossip.fanpage.it

Matrimonio particolare quello che ha visto protagonisti il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, insieme da più di quattro anni. Un evento trasmesso in diretta tv sulla Rai dal Duomo di Carrara, che più che celebrare le nozze tra i due ha suggellato l'unione del calciatore della Nazionale italiana con i tifosi accorsi ad acclamarlo per la vittoria agli Europei 2021. Tant'è che la vera star della giornata è stata senza dubbio lui e non la sposa, arrivata prima e costretta a fare doppio giro dell'isolato per aspettare lo sposo in netto ritardo.

Lui che è stato apprezzato nel look, che ha catalizzato l'attenzione appena arrivato in Chiesa, che ha scatenato i cori appena uscito senza avere il tempo nemmeno di gettare due pugni di riso. E nemmeno il battesimo della secondogenita Lena ha distratto il racconto dei media, nonostante la bellissima iniziativa dei genitori, che hanno voluto dire sì nello stesso giorno. Giorno in cui si festeggiava anche il compleanno di Veronica Ciardi, come se non bastassero i motivi per stappare una bottiglia.

Il prete ironizza sul ritardo di Bernardeschi

I racconti del matrimonio si susseguono di ora in ora sui social grazie ai tantissimi spettatori nel momento della cerimonia e uno in particolare ha suscitato grande ilarità: sembra che il ritardo di Federico Bernardeschi sia stato accolto con ‘sportività' dalla sposa, che fuori il Duomo ha riservato le migliori parole per le sue prestazioni in campo agli Europei: "È stato bravissimo, ho sempre creduto nella tenacia della squadra" ha dichiarato tra la folla che le impediva il passaggio. Il prete, forse per sciogliere la tensione stando a quanto riporta calciomercato.com, ad un certo punto avrebbe chiesto al giocatore: "Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?". La risposta non è stata, come ci si sarebbe aspettato, poi così scontata.

