MATRIMONIO “GALACTICO”! ALLE NOZZE DELL’ANNO DI SERGIO RAMOS CI SARANNO 500 INVITATI MA NON CRISTIANO RONALDO: ECCO PERCHE’ - CI SARA’ IL REAL AL COMPLETO, IL GRANDE RIVALE DEL BARCA PIQUE’ CON SHAKIRA, IL “MARCHESE” DEL BOSQUE, BECKHAM E LA MOGLIE - GLI INVITATI DOVRANNO TATUARSI UN UNICORNO PER LA FESTA - DURANTE IL RICEVIMENTO SUONERANNO GLI AC/DC, IL GRUPPO PREFERITO DELLA SPOSA INGAGGIATO PER UN MILIONE DI EURO…

Alessio Pediglieri per calcio.fanpage.it

Una assenza che ha già fatto clamore e sulla quale si sprecano speculazioni di ogni tipo: Cristiano Ronaldo non è stato inserito nella lista dei 500 invitati esclusivi che potranno partecipare alle prossime nozze di Sergio Ramos, che si terranno sabato 15 giugno a Siviglia. Molti compagni del Real e amici che vestono la magli del Barcellona, poi ex giocatori ed ex compagni ma nessuna traccia di Cr7.

Non si sa il reale motivo per cui Cristiano Ronaldo non appaia nella lista degli invitati ad uno dei matrimoni più attesi di questa estate: le nozze tra Sergio Ramos e Pilar Rubio nella cattedrale di Siviglia, in una cornice esclusiva e per un evento che si appresta di essere unico, anche per le regole particolari che i due prossimi sposi hanno imposto.

Il mondo del calcio a brindare

Il mondo del calcio sarà rappresentato in larghissima parte con tanti volti famosi. Tra questi cisrà anche Gerard Piqué con Shakiram poi ecco Florentino Perez e tutta la rosa del Madrid, con il tecnico Zidane in testa. Poi gli ‘ex' galacticos con il trio brasileiro formato da Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, Julio Baptista. Ci saranno anche Raul e Hierro, David Beckham e Posh Spice insieme a mister Vicente Del Bosque, che con Ramos ha anche vinto un Mondiale.

Perché Cr7 non c'è tra gli invitati

Ma non ci sarà Cristiano Ronaldo (e Georgina). Una assenza che fa clamore perché con Ramos ha giocato 9 anni alzando 4 Champions League. Probabilmente qualche ruggine è emersa al momento dell'addio di Cr7 al Real che il difensore non ha mai del tutto apprezzato. L'assenza di CR7 sembra però certa perché il campione bianconero non appare né tra i presenti, né tra chi è in dubbio per motivi personali, né tra chi ha declinato per lavoro. Insomma: una cerimonia da fenomeni senza il fenomeno principale. Anche questo fa parte delle esclusive nozze di Sergio Ramos.

NOZZE RAMOS-RUBIO

Da sport.sky.it

Sabato 15 giugno Sergio Ramos e la sua compagna Pilar Rubio si scambieranno il "sì" nella Cattedrale di Siviglia. Dopo la celebrazione delle nozze, i festeggiamenti per il matrimonio tra il difensore del Real Madrid e la giornalista si svolgeranno nella tenuta di 46 ettari di proprietà del calciatore, "La Alegria". Negli scorsi giorni erano già state diffuse alcune particolari regole che la coppia Ramos-Rubio hanno stabilito per i circa 500 invitati: a un dress code molto rigido (solo tight per gli uomini, tanti colori da evitare per le donne) ai divieti di far partecipare alla festa minori di 18 anni tranne i tre figli degli sposi Sergio, Marco e Alejandro, e utilizzare cellulari, si affianca un altro particolare.

Gli ospiti potranno accedere alla festa solo se sulla loro pelle apparirà il tatuaggio dell’unicorno inviato con l’invito. Una richiesta che da un lato si lega alla passione che il difensore e la sua compagna nutrono per i tattoo e dall'altro, spiegano i media spagnoli, corrisponde alla volontà di identificare tutti gli ospiti e assicurarsi che nessuno si intrufoli nella cerimonia. Inoltre #unicorno dovrebbe essere anche l'hashtag ufficiale dell'evento, da utilizzare solo a festa terminata, quando i presenti potranno riprendere possesso dei propri smartphone e rimuovere il curioso tatuaggio temporaneo.

Invitati illustri e musica firmata AC/DC: le nozze Ramos-Rubio

Tra tanti piccoli obblighi imposti agli invitati, Sergio Ramos e la sua futura signora ne hanno aggiunto uno a scopo benefico: la coppia non accetterà infatti regali e tutti gli ospiti dovranno fare una donazione all'UNICEF, di cui lo stesso giocatore del Real Madrid è testimonial. Fine nobile in una giornata che sarà arricchita dalla musica di Niña Pastori, nota cantante di flamenco, in chiesa, e dalle esibizioni durante il ricevimento degli AC/DC, il gruppo preferito della sposa ingaggiato secondo le indiscrezioni pubblicate da diversi quotidiano spagnoli per un milione di euro.

Tra i quasi 500 invitati non mancano poi volti illustri del mondo del calcio, come dirigenti, compagni di squadra o calciatori che hanno condiviso il percorso del difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola. A svelare alcuni nomi è il Mundo Deportivo: dal presidente delle merengues Florentino Perez si passa a Lucas Vazquez, Keylor Navas, Luka Modric e all’allenatore Zinedine Zidane. Non mancherà anche la rappresentanza del Barcellona, garantita da Gerard Piqué, Jordi Alba e Sergio Busquets. Tra i blancos del passato, ci saranno Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno, Raul e Fernando Hierro. Presenti anche David Beckham e la moglie Victoria.

