4 lug 2022 18:35

MATTEO BERRETTINI È GUARITO DAL COVID - IL TENNISTA HA PUBBLICATO UNA FOTO SU INSTAGRAM PER ANNUNCIARE LA GUARIGIONE DAL VIRUS CHE L'HA COSTRETTO AL FORFAIT A WIMBLEDON: "IN FORMA, SANO E DI NUOVO AD ALLENARMI. GRAZIE PER TUTTI I BEI MESSAGGI DELLA SCORSA SETTIMANA" - IL SUO RITORNO È ATTESO AL TORNEO DI GSTAAD…