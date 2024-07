MATTEO BERRETTINI IN LOVE! MENTRE L’AZZURRO TRIONFAVA A GSTAAD, LA FIDANZATA FEDERICA LELLI, EX DI ULTIMO, ERA AL MARE CON GLI AMICI LA COPPIA, CHE GIÀ VIVE INSIEME A ROMA QUANDO MATTEO È NELLA CAPITALE, STA FACENDO TALMENTE SUL SERIO CHE LEI, DA SETTEMBRE, POTREBBE TRASFERIRSI DA LUI IN PIANTA STABILE A MONTECARLO – ECCO QUANTO HA GUADAGNATO BERRETTINI COL TRIONFO IN SVIZZERA

Matteo Berrettini e Federica Lelli sono a dir poco discreti sui social. Non postano insieme, non si fanno mai vedere insieme e mentre lui è in finale a Gstaad lei è in vacanza in barca con gli amici. Foto, quelle di Federica in costume, che hanno stregato i social, soprattutto per la semplicità della ragazza, quasi sempre senza trucco.

Stando ad alcune indiscrezioni la coppia, che già vive insieme a Roma quando Matteo è nella capitale, sta facendo talmente sul serio che lei, da settembre, potrebbe trasferirsi da lui in pianta stabile a Montecarlo. Di sicuro una rinnovata serenità sentimentale sta aiutando, e tanto, Berrettini anche in campo

QUANTO HA GUADAGNATO BERRETTINI CON IL TRIONFO A GSTAAD

Matteo Berrettini è il campione dell'Atp 250 di Gstaad per la seconda volta in carriera. L'azzurro ha trionfato sia nel 2018 che nel 2024, portandosi a quota 9 titoli totali nel circuito maggiore, 5 dei quali arrivati sulla terra battuta.

Riecco il vero Berrettini in Svizzera, con l'altura che lo ha aiutato a ritrovare il suo gioco e a rendere memorabile anche quest'estate di tennis. Non soltanto gioie per quanto riguarda il ranking, con il ritorno in top 50 dopo 10 mesi di assenza, ma anche dal punto di vista del montepremi: l'atleta di Roma, infatti, ha ottenuto un bottino niente male grazie al trionfo sul rosso elvetico.

Berrettini trionfa a Gstaad: le cifre e i guadagni

Matteo Berrettini ha sconfitto Quentin Halys in finale a Gstaad, mettendo in cassaforte una cifra complessiva pari a 80mila 823 euro. Insieme al compenso pecuniario, l'azzurro ha altresì conquistato 250 punti validi per il ranking Atp, utilissimi per la sua scalata verso il posto che gli spetta nel circuito maggiore, ossia tra i grandi. Per quanto riguarda il finalista francese, Halys, protagonista di ottime prestazioni e di un percorso convincente in Svizzera, il suo assegno corrisponde a 47mila 141 euro. Di seguito il montepremi completo del torneo di Gstaad, terminato con il nono sigillo a questi livelli dell'azzurro Berrettini.

