7 set 2022 13:23

MAURITO, DOVE SEI FINITO? - DOPO LE VOCI SU UN SUO POSSIBILE RITORNO IN ITALIA, ICARDI LASCIA IL PSG: L'ATTACCANTE ARGENTINO SI TRASFERISCE IN TURCHIA, AL GALATASARAY - L'EX CAPITANO DELL'INTER ARRIVA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO, CON IL CLUB DI ISTANBUL CHE DOVRÀ PRENDERSI CARICO DI UNA PARTE DELL'INGAGGIO DI 10 MILIONI - IN TURCHIA ICARDI TROVERÀ UNA COLONIA DI EX "ITALIANI", COME MERTENS, TORREIRA E MUSLERA…