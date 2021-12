MAURIZIO ZAMPARINI È STATO RICOVERATO D'URGENZA IN OSPEDALE A UDINE - L'EX PATRON DEL PALERMO È STATO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO DOPO UNA COMPLICAZIONE IMPROVVISA E ADESSO SI TROVA IN TERAPIA INTENSIVA – LE SUE CONDIZIONI SAREBBERO PIUTTOSTO GRAVI: NON SI TRATTEREBBE DI COVID. POCHI MESI FA ZAMPARINI AVEVA VISSUTO UN GRAVE LUTTO: IL FIGLIO...

Da www.gazzetta.it

Ore d’ansia per Maurizio Zamparini, ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine. La sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. L'ex patron del Palermo è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e adesso si trova in terapia intensiva. Non si tratta di Covid.

Pochi mesi fa Zamparini aveva vissuto un grave lutto: a ottobre, a Londra, il figlio Armando, 23 anni, era stato trovato morto nel suo appartamento. Armando (o Armandino, come lo chiamavano) da bambino era diventato la mascotte del Palermo. Spesso scendeva in campo a fine allenamento, non mancava mai ai ritiri, aveva partecipato anche alla festa promozione del 2004.

NIENTE TRIESTINA

Poco tempo fa si era parlato di un interessamento di Zamparini per la Triestina, subito smentito dall'imprenditore: "Non ho assolutamente intenzione di acquistare la Triestina. Ad ottant’anni e dopo appena aver perso un figlio, non intendo tornare nel calcio. Volevo solo dire che quella di Trieste è una piazza sottostimata”.

