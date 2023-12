MAX NON HA L’ETÀ – QUAL È IL COLMO PER IL CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1? ESSERE TROPPO GIOVANE PER NOLEGGIARE UN’AUTO DI GRANDE CILINDRATA – IN VACANZA IN PORTOGALLO, MAX VERSTAPPEN VOLEVA METTERSI AL VOLANTE DI UNA MERCEDES AMG GT DA 523 CAVALLI, IN GRADO DI ARRIVARE A 313 CHILOMETRI ORARI. MA LA COMPAGNIA DI NOLEGGIO HA NEGATO IL BOLIDE AL PILOTA DELLA RED BULL PERCHÉ HA MENO DI 30 ANNI. IL 26ENNE HA DOVUTO RIPIEGARE SU...

Estratto dell’articolo di Alessandro Conti per www.gazzetta.it

max verstappen

Niente Mercedes Amg GT per Max Verstappen. Il campione del mondo di Formula 1 è troppo giovane per affittare un'auto del genere. Non bastano i titoli, ci vogliono almeno 30 anni all'anagrafe per potere prenderne una. Queste sono le regole stabilite dall'azienda di noleggio Sixt riguardo la copertura assicurativa.

Il fatto è avvenuto in Portogallo lunedì 18 dicembre. Il tre volte campione del mondo di F1 è volato in Algarve, nel sud del Paese, con familiari e amici per qualche giorno di vacanza pre natalizia. Secondo quanto riferito dal Sun il gruppo di persone ha utilizzato tre jet privati per raggiungere Faro.

Mercedes Amg GT

Sono state affittate 20 automobili e il circuito internazionale dell'Algarve per due giorni di divertimento in pista ma anche di test di tre vetture Gran Turismo sponsorizzate dal team Verstappen.com: una Porsche 911, una Audi R8 LMS e una Ferrari 296 GT3. All'arrivo allo scalo aeroportuale però è giunta la brutta sorpresa per l'olandese, sempre secondo quanto riportato dalla testata britannica.

"Max era scioccato quando gli è stato detto che non poteva guidare la Mercedes che desiderava" ha riferito una persona al Sun. Un portavoce della Sixt ha spiegato che "gli impiegati del franchise in Portogallo hanno solo seguito le regole sulle assicurazioni" che riguardano tutti i clienti, noti e non. Il 26enne ha quindi dovuto ripiegare su una Bmw Serie 5 da appena 246 km/h di velocità di punta. …

max verstappen campione del mondo per la terza volta Mercedes Amg GT verstappen red bull max verstappen sulla supercar aston martin valkyrie max verstappen sulla copertina di time magazine