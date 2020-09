MAXI-SCAZZO, ICARDI POSITIVO AL COVID, MAXI LOPEZ È UNA FURIA CONTRO WANDA NARA: INCOSCIENTE, DUE DEI MIEI FIGLI SONO RISULTATI POSITIVI PERCHÉ LEI NON RAGIONA. LE HO DETTO CHE NON DOVEVA ANDARE A IBIZA, TUTTI QUELLI CHE CI VANNO SI CONTAGIANO, MA È L’INCOERENZA DI UNA MADRE. SE NON LO CAPISCE LEI, CHI ALTRI POTREBBE CAPIRLO?”

DA fcinter1908.it

Wanda Nara ha postato un aggiornamento sullo stato di salute suo e dell’intera famiglia, dopo la notizia della positività di Mauro Icardi al Coronavirus. Nel post si legge che l’argentina sarebbe risultata negativa al test come anche i suoi figli (Wanda ha tolto a chi la segue la possibilità di commentare la foto).

Ma secondo Maxi Lopez, interpellato dalla trasmissione argentina Los Angeles de la mañana, le cose starebbero diversamente. Alla domanda se fosse riuscito a mettersi in contatto con i propri figli per capire come stessero Maxi è esploso: “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”

