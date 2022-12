MBAPPÉ: UN FENOMENO IN CAMPO, UN DISASTRO DIETRO AL VOLANTE! - IL GIOVANE CAMPIONE FRANCESE HA UN GARAGE PIENO DI MACCHINONI CHE PERÒ NON PUÒ GUIDARE: IL MOTIVO? NON HA LA PATENTE! - L'ATTACCANTE FRANCESE HA SPIEGATO CHE NON HA MAI AVUTO IL TEMPO DI STUDIARE E SOSTENERE L'ESAME DI GUIDA - QUESTO NON HA FERMATO LA SUA PASSIONE PER LE SUPERCAR: IL 23ENNE HA DIVERSE AUTO, TRA CUI DUE AUDI, TRE WOLKSWAGEN, DUE FERRARI E…

kylian mbappe 3

Andrea Paoletti per www.corriere.it

In campo non lo ferma nessuno e ai Mondiali di calcio in svolgimento in Qatar è già la stella indiscussa, con cinque goal realizzati fino ad ora. A soli 23 anni ha già messo in cassaforte una Coppa del Mondo e grazie ad un contratto principesco, è uno dei giocatori con il conto in banca più sostanzioso. Come tutti i calciatori, sembra proprio che anche Kylian Mbappé abbia la passione per le automobili , sebbene non le possa guidare.

LE AUTO DI KYLIAN MBAPPE

UNA PASSIONE PER AUDI

Il suo garage contiene alcune vetture decisamente interessanti: le due Audi, una RS7 e soprattutto una R8, sono però un ottimo punto di partenza. Il gruppo Volkswagendeve essere nel cuore del giovane fenomeno se consideriamo che possiede anche una Tiguan ed una Touareg e sul suo profilo Instagram si è fatto ritrarre sul sedile posteriore di una ID.4, una delle ultime nate tra le vetture elettriche della Casa tedesca. Il fatto che Volkswagen sia sponsor ufficiale della Fédération française de football potrebbe avere a che fare con questa passione, ma la cosa sorprendente è un’altra. Perché Mbappé non compare mai al volante?

LE AUTO DI KYLIAN MBAPPE

UN CAMPIONE CON DUE FERRARI E SENZA PATENTE

Il mistero è presto svelato: il campione transalpino non ha la patente. Lo ha dichiarato lui stesso, spiegando che, a causa della sua rapidissima carriera, non ha mai avuto il tempo di studiare e sostenere l’esame di guida. Inoltre, grazie ai suoi guadagni, non ha mai sentito l’esigenza di fare a meno del suo autista di fiducia che lo accompagna agli allenamenti e agli appuntamenti con sponsor e collaboratori. Questo significa che Mbappè non si è mai seduto al volante delle sue auto, nemmeno delle due Ferrari, una 458 e una 488, che, secondo alcune indiscrezioni, il giovane fenomeno avrebbe comprato un paio di anni fa. Uno spreco?

LE AUTO DI KYLIAN MBAPPE

DUE VAN PER STARE COMODI

Per adesso la comodità sembra avere la precedenza su tutto, come dimostra la presenza di un van Mercedes Classe V, capace di ospitare 8 persone con lo stesso comfort del salotto di casa. Le esigenze di trasporto collettivo sono coperte anche da un altro mezzo simile, un Multivan Volkswagen, scelta sicuramente sorprendente se paragonate alle collezioni di sportive di razza che possono vantare colleghi famosi come Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, famosi per la lista quasi infinita di Lamborghini, Ferrari e Bugatti.

Il giovane Mbappé evidentemente per adesso ha altre priorità e se continua con questo ritmo, avrà bisogno di molto spazio per ospitare tutti i trofei di una carriera appena sbocciata e già ricca di grandi soddisfazioni.

