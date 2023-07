24 lug 2023 18:48

MBAPPÈ, E ORA CHE FAI? – L'AL HILAL HA PRESENTATO UN'OFFERTA DA 300 MILIONI PER L'ACQUISTO DELL'ATTACCANTE FRANCESE E IL PARIS SAINT-GERMAIN HA AUTORIZZATO IL GIOCATORE A PARLARE CON IL CLUB SAUDITA (ALTRIMENTI RISCHIA DI PERDERLO A PARAMETRO ZERO LA PROSSIMA ESTATE) – IL CAMPIONE DEL MONDO, A SOLI 24 ANNI, NON ANDRÀ A SVERNARE IN UN CAMPIONATO DAL LIVELLO TECNICO IMBARAZZANTE MA ASPETTERA’ L'OFFERTA DEL REAL...