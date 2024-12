MBAPPÉ, IL PEGGIO È PASSATO? - L'INDAGINE PER UNA VIOLENZA SESSUALE, CHE SAREBBE STATA COMMESSA DURANTE LA VISITA DELL'ATTACANTE FRANCESE A STOCCOLMA, È STATA CHIUSA PER MANCANZA DI PROVE: IL CALCIATORE NON È SOSPETTATO DI AVER COMMESSO ALCUN REATO - IL CENTRAVANTI DEL REAL MADRID, DA MESI IN PROFONDA CRISI PERSONALE E SPORTIVA, PUÒ COMINCIARE ORA LA RISALITA: SI È GIÀ SBLOCCATO CONTRO L'ATALANTA. ADESSO VUOLE TORNARE A INCIDERE ANCHE IN NAZIONALE...

Kylian Mbappé comincia a rivedere la luce. L’indagine per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa durante la sua visita a Stoccolma in ottobre è stata chiusa per mancanza di prove. Il capitano della nazionale francese da quest’anno in forza al Real Madrid il 15 ottobre scorso era stato citato da due giornali svedesi come l’uomo accusato di stupro dopo una serata in un hotel di Stoccolma. […] Ma in questi due mesi non è mai stato convocato né interrogato dalla giustizia svedese, che ieri ha chiuso l’inchiesta a suo carico.

«Non ritengo che ci siano prove sufficienti per continuare l’indagine — ha dichiarato Marina Chirakova, la magistrata responsabile del caso —. La persona nominata non è sospettata di alcun reato», ha aggiunto. […] L’avvocato della donna che aveva presentato denuncia ha preferito non commentare.

I fatti oggetto dell’indagine appena conclusa sono avvenuti giovedì 10 ottobre in un albergo di Stoccolma, il Bank Hotel, dove Mbappé e il suo entourage alloggiavano, secondo quanto riportato dai tabloid svedesi Aftonbladet ed Expressen . L’ex attaccante del Paris Saint-Germain aveva trascorso la serata con un gruppo di persone al Chez Jolie, un ristorante della capitale svedese, prima di andare alla discoteca V club, ha rivelato Aftonbladet. La donna ha presentato denuncia sabato 12 ottobre dopo essersi fatta visitare in ospedale.

Il campione francese era stato considerato un «ragionevole sospetto» nelle indagini preliminari, il livello più basso previsto dalla legge svedese. Mbappé aveva subito bollato l’incidente come «fake news» sui social network, arrivando a collegarlo alla sua disputa finanziaria con la direzione del Paris Saint-Germain, che gli deve 55 milioni di premi e stipendi arretrati e che il giorno seguente sarebbe comparsa davanti alla commissione della federazione calcio francese.

[…] Il campione da mesi in profonda crisi personale e sportiva può cominciare ora la risalita: a Bergamo contro l’Atalanta ha finalmente fatto un gran gol che potrebbe averlo sbloccato, le grane giudiziarie sono finite, e nell’intervista in tv è apparso sorridente e fiducioso. […]

Mbappé, 26 anni il prossimo 20 dicembre, potrebbe tornare in Nazionale dopo avere mancato tra le polemiche le partite di Nations League contro Israele e Italia, e guidare la possibile rimonta del Real Madrid che ha avuto un pessimo inizio di stagione e che si trova al momento solo 20° nella classifica di Champions League.

