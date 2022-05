24 mag 2022 13:04

MBAPPE’, FACCE RIDE! “HO PARLATO CON MACRON, HO DETTO SÌ AL PSG E ALLA FRANCIA”. NO, HA DETTO SI’ A UNA MONTAGNA DI DENARO DELLO STATO SOVRANO DEL QATAR: UN INGAGGIO DA 50 MILIONI ALL'ANNO (MA C'È CHI PARLA ADDIRITTURA DI 100), UN PREMIO DA 200 MILIONI DI EURO ALLA FIRMA – LA RETORICA DELL’ATTACCANTE FRANCESE PROSEGUE: “IL CALCIO È IMPORTANTE NELLA SOCIETÀ” (MA ANCHE I SOLDI NON SCHERZANO) – IL PSG FA DI TUTTO PER CONTINUARE A NON VINCERE LA CHAMPIONS CON LA SCOMMESSA AMORIM AL POSTO DI POCHETTINO...