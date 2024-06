MBAPPÉ SI E’ ROTTO IL NASO! - LA STELLA DELLA NAZIONALE FRANCESE SI È INFORTUNATO DURANTE LA PRIMA PARTITA DEI “BLEUS” A EURO 2024, CONTRO L'AUSTRIA, VINTA PER UNO A ZERO - ALL'86', DOPO AVER COLPITO VIOLENTEMENTE LA SPALLA DEL DIFENSORE AUSTRIACO KEVIN DANSO, MENTRE TENTAVA DI DEVIARE UN PALLONE DI TESTA, IL GIOCATORE È FINITO A TERRA ED È USCITO DAL CAMPO CON IL NASO SANGUINANTE - I PRIMI ESAMI SONO RASSICURANTI: "NON CI SARA' BISOGNO DI INTERVENTO CHIRURGICO". ECCO QUANDO POTREBBE RIENTRARE

(ANSA-AFP) - DUSSELDORF, 17 GIU - Kylian Mbappé ha il naso rotto. La stella della nazionale francese si è infortunato durante la prima partita dei Blues a Euro 2024, contro l'Austria, vinta (1-0). All'86', dopo aver colpito violentemente la spalla del difensore austriaco Kevin Danso, mentre tentava di deviare un pallone di testa, il capitano dei Blues è finito a terra ed è uscito dal campo con il naso sanguinante.

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un video di pochi secondi pubblicato dal sito dell'Equipe mostra Kylian Mbappé lasciare la Duesseldorf Arena in ambulanza. L'attaccante della Francia, infortunatosi in uno scontro di gioco con il difensore austriaco Kevin Danso sul finire della partita d'esordio a Euro 2024, secondo una prima diagnosi ha riportato la frattura del setto nasale.

Dopo un esame in ospedale, nella notte lo staff medico della nazionale francese deciderà se procedere o meno ad un intervento chirurgico, aggiunge il giornale. "A quanto pare il suo naso non sta per niente bene - ha commentato il ct Deschamps - Vedremo. E' il lato negativo di questa serata, anche se si tratta solo del naso. Ovviamente per noi è un grosso fastidio".

(da gazzetta.it) I primi esami sono stati rassicuranti per l'attaccante francese. Dopo i timori iniziali c'è ottimismo nella nazionale di Deschamps, "non ci sarà bisogno di intervento chirurgico" ha spiegato all'agenzia di stampa Afp e ai giornalisti presenti a Dusseldorf il presidente della federcalcio francese, Philippe Diallo. Addirittura il dirigente ha lasciato intendere che se lo staff medico dei Bleus lo ritenesse opportuno, Mbappé potrebbe essere schierato, magari a gara in corso, già contro l'Olanda. Le prossime partite dei Bleus sono appunto il 21 giugno con l'Olanda e il 25 giugno con la Polonia, ultima giornata del gruppo D.

