LA MEDAGLIA D’ORO PER LA PEGGIORE GAFFE OLIMPICA LA VINCE IL MELONIANO MALAN CHE SCAMBIA IL TORO DI BRONZO DEL TROCADERO PER IL BIBLICO VITELLO D'ORO "SIMBOLO DELLA BLASFEMIA" - IL PRESIDENTE DEI SENATORI DI FDI SI INDIGNA PER LA CERIMONIA D'APERTURA DELLE OLIMPIADI SCIVOLANDO SULLA SCULTURA. E SUI SOCIAL LO SPERNACCHIANO – CARLO TARALLO (LA VERITA’): “IL VITELLO T’ORO” – MALAN ARRIVA A CRITICARE PURE IL “VERGOGNOSO TRATTAMENTO” PER SERGIO MATTARELLA…

Vergognoso trattamento a Sergio Mattarella all’orrenda cerimonia inaugurale della Olimpiadi: sotto la pioggia, riparato solo da un poncho di plastica mentre il 46enne Macron era ben riparato. Quando si dice l’ospitalità! pic.twitter.com/mPSPfD0Wd3 — Lucio Malan (@LucioMalan) July 27, 2024

Estratti da huffingtonpost.it

"Parigi '24: quella cerimonia che fa vergognare la Francia e l'Europa". Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, che ha pubblicato una serie di post per criticare l'apertura dei Giochi. "Che ci faceva il vitello d'oro, emblema dell'idolatria e della blasfema disobbedienza alla cerimonia di #Paris2024? In realtà era coerente con tutto il resto (…)

Estratti da fanpage.it

(...)Peccato, però, che niente di tutto questo abbia a che fare con il toro presente a Parigi.

Come detto, l'immagine condivisa dal senatore Malan proviene dalla parte finale della cerimonia, che si è svolta di fronte alla Tour Eiffel. Proprio di fronte al gigantesco monumento, a Parigi, si trova l'area del Trocadero, che è contraddistinta da una fontana. E proprio su questa fontana si trova una scultura di bronzo: Toro e cervo. Un'opera installata fin dall'Expo del 1937 e realizzata dallo scultore Paul Jouve, specializzato in figure di animali.

Non un vitello, quindi, e non d'oro. E soprattutto non un'installazione creata appositamente per portare un messaggio di "idolatria" all'inaugurazione delle Olimpiadi, ma una delle sculture più rilevanti di una delle zone più centrali e famose di tutta Parigi. Tanto che sotto il tweet con la gaffe di Malan è arrivata la replica del presidente dell'istituto Gimbe, Nino Cartabellotta: "Caro senatore a pensar sempre male si prendono lucciole per lanterne e tori per vitelli: legga la Bibbia e faccia un viaggio a Parigi".

Le polemiche sulla cerimonia sono state vive, in Italia ma soprattutto in Francia, e in molti casi hanno riguardato il tema religioso: non solo gli esponenti della destra, ma anche i vescovi francesi si sono lamentati, parlando di "scene di derisione e di scherno del cristianesimo". Nessuno, però, è arrivato a suggerire che una scultura di bronzo installata quasi novant'anni fa fosse in realtà un riferimento biblico per trasformare l'apertura delle Olimpiadi in una celebrazione pagana.

