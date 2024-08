LE MEDAGLIE OLIMPICHE? SONO DELLE PATACCHE: NEMMENO UNA SETTIMANA E SI SCOLORISCONO - LA DENUNCIA SUI SOCIAL DEL PLURIMEDAGLIATO DELLO SKATEBOARD, NYJAH HUSTON: “SE LE INDOSSI UN PO’, COL SUDORE, SI ROVINANO. IL MIO BRONZO SEMBRA ESSERE ANDATO IN GUERRA” – E PENSARE CHE LE MEDAGLIE SONO GRIFFATE DAL MARCHIO DI LUSSO CHAUMET…

Forse non è il caso di morderle, le medaglie di Parigi 2024. Perché sono qualitativamente scadenti, un po’ patacche insomma. Nemmeno una settimana e scoloriscono. Lo ha denunciato un membro della squadra statunitense di skateboard che ha vinto il bronzo, ma non è l’unico.

Nyjah Huston ha detto che “queste medaglie olimpiche sono fantastiche quando sono nuove di zecca. Ma dopo averle indossate un po’ con il sudore…”, e ha mostrato la foto della medaglia su Instagram.

Huston non è un parvenu: ha vinto l’oro 12 volte agli X Games e sei volte ai Campionati del mondo. Ha anche nove argenti e quattro bronzi in entrambe le competizioni. Insomma di medaglie ne ha viste.

“A quanto pare le medaglie olimpiche non sono di qualità così alta come si potrebbe pensare, la medaglia sembra che sia andata in guerra e sia tornata indietro”.

La Zecca di Parigi ha prodotto poco più di 5.000 medaglie in totale, di cui 2.600 per le Olimpiadi e 2.400 per le Paralimpiadi. Ognuna pesa circa 530 grammi ed è stata progettata dal marchio di lusso Chaumet, che fornisce una scatola blu scuro per cercare di conservare la medaglia. Se però poi la indossi…

