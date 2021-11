A MEDVEDEV NON BASTA IL TIFO DI VERDONE! ZVEREV LO TRAVOLGE IN DUE SET (6-4;-6-4). È IL SECONDO TITOLO DELLE ATP FINALS PER IL TEDESCO CHE QUEST'ANNO HA GIÀ BATTUTO DUE VOLTE IL NUMERO 1 DJOKOVIC, AI GIOCHI DI TOKYO E IERI IN SEMIFINALE - VERDONE: "MEDVEDEV È UN RAGAZZO FANTASTICO. E CHISSENE SE NON È ELEGANTE NEL GIOCO. MA È INTELLIGENTE, POTENTE E MOLTO EDUCATO. SE NON LO STUZZICANO TROPPO COME SPESSO AVVIENE"

Io tifo sempre Medvedev perché è un ragazzo fantastico. E chissene se non è elegante nel gioco. Ma è intelligente, potente e molto educato. Se non lo stuzzicano troppo come spesso avviene.

Federica Cocchi per gazzetta.it

Musica, Maestro! Alexander Zverev è il primo campione delle Nitto Atp Finals giocate al Pala Alpitour di Torino. Sascha, smontando completamente il gioco di Daniil Medvedev si laurea campione delle Nitto Atp Finals con un doppio 6-4. È suo il torneo riservato agli 8 giocatori migliori dell'anno. Per lui è la seconda volta in carriera dopo la prima nel 2018.

Tedesco implacabile e impeccabile, soprattutto al servizio con una media di prime (86%) che va oltre i 200 km orari e il russo in grande difficoltà sia in risposta che in servizio. Sembra un altro giocatore rispetto a quello che aveva perso dal russo nel girone. Primo set con Medvedev che fa fatica a entrare in partita, poco incisivo nello scambio contro il rivale che davvero non sbaglia nulla.

Avanti come un treno Sascha che ruba il servizio al numero 2 al mondo nel 3° game e si tiene il vantaggio fino alla fine, compresa l'occasione di un altro break nel 9° gioco sventata da Daniil. Il primo set si chiude 6-4 per il numero 3 al mondo che quest'anno ha già battuto due volte Novak Djokovic, nella semifinale dell'Olimpiade di Tokyo e ieri in semifinale al Pala Alpitour.

Secondo set che parte malissimo per il campione dello us Open che con un doppio fallo e un errore di dritto si consegna subito al rivale che sale 2-0. Nel 6° game un accenno di reazione da parte del russo che sul 30-30 deve rispondere a una seconda di Zverev ma la stecca sparandola ai piani alti del palazzetto olimpico. Si va comunque ai vantaggi ma è sempre il solidissimo ragazzo di Amburgo ad avere la meglio. La partita non si schioda dal copione: Zverev tira come una locomotiva, Medvedev arranca. Finisce così 6-4 6-4.

