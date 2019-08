MEGLIO ICARDI CHE MAI! - NUOVO ASSALTO ALL’ATTACCANTE DELL’INTER: ROMA E NAPOLI SI SONO FATTE DI NUOVO AVANTI PER CONVINCERE MAURITO A LASCIARE CONTE E PER LA PRIMA VOLTA LUI E WANDA NARA NON HANNO SMENTITO TRATTATIVE - PER ORA DE LAURENTIIS È IN VANTAGGIO PER VIA DELLA CHAMPIONS LEAGUE, MA ANCORA È TUTTO IN BALLO – JUAN JESUS SU INSTAGRAM: "TI ASPETTO"

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Spogliato della fascia, ai margini del progetto tecnico, escluso dalle amichevoli e senza più numero 9 (passato a Lukaku), Mauro Icardi sta riflettendo sul suo futuro all' Inter. L' idea di scambio con Dybala a fine mercato sarebbe la soluzione gradita a Beppe Marotta e all' argentino. Peccato che anche ieri nel messaggio in arrivo da Torino l' ipotesi fosse bollata come «assolutamente impossibile».

Sperano perciò il Napoli e la Roma che nelle ultime ore si sono fatte avanti per convincere l' attaccante a trasferirsi. Di certo il giocatore ci sta pensando, tanto che l' entourage di Mauro per la prima volta non ha replicato a muso duro «resta all' Inter e convince Conte». Dalla Capitale è arrivata una lusinga via social di Juan Jesus che sulla bacheca Instagram di Icardi ha lasciato il post «ti aspetto». Il Napoli che gioca la Champions, palcoscenico a parole irrinunciabile per Mauro, avrebbe maggiori argomenti a disposizione. I contatti fra il ds Giuntoli e Wanda sono continui.

Sembra orientato ad accettare la corte del Bayern Monaco Ivan Perisic. L' Inter incasserebbe 5 milioni per il prestito e una ventina per il riscatto. Mario Mandzukic dopo aver rifiutato il Manchester United, valuta le proposte di prestito di Bayern e Borussia Dortmund.

Con la convocazione in dubbio per la prima giornata di campionato, O Ney è al centro di un «clasico» di mercato. I rapporti fra i parigini e il Barcellona sono ai minimi termini e sulla scena ha fatto irruzione il Real Madrid che, perso Pogba, è a caccia di una star. Come contropartite Perez propone Bale e Keylor Navas. Qualora il piano delle merengues arrivasse a compimento, sfumerebbe ogni chance di trattativa fra i francesi e il Milan per Donnarumma.

Il Flamengo ha tentato Supermario con un contratto di due anni e mezzo da 4,5 milioni a stagione. Più teorici che concreti visto che finora nessuna proposta è stata formalizzata al giocatore. I familiari e l' entourage non sono entusiasti della soluzione visto che in Brasile diminuirebbero le possibilità di una vetrina azzurra.

Il Tottenham non intende abbassare le pretese di 28 milioni per Alderweireld, così la Roma ha avviato i colloqui con l' agente di Lovren, esperto difensore del Liverpool. Il ds Petrachi tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Operazione da 20 milion i. Il Milan prova a sforbiciare la rosa. Laxalt sta per essere ceduto al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un anno di contratto invece per lo slovacco 34enne Skrtel, rinforzo Champions per l' Atalanta.

