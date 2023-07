MEGLIO LA "GABBIA DORATA" DEL PSG DEI PETRODOLLARI SAUDITI - KYLIAN MBAPPÉ CONTINUA A RIFIUTARE L'OFFERTA MONSTRE DELL'AL-HILAL NELLA SPERANZA CHE NASSER AL KHELAIFI ACCETTI QUELLA DEL REAL MADRID - MA I PARIGINI NON HANNO NESSUNA INTENZIONE DI VENDERE IL FRANCESINO AI "BLANCOS" E MINACCIANO DI LASCIARLO UN ANNO IN PANCHINA - PECCATO CHE A MBAPPE' QUESTA SOLUZIONE VADA PIÙ CHE BENE, VISTO CHE CONTINUERÀ A INCASSARE ALTRI 72 MILIONI E POI POTRÀ ANDARE IN SPAGNA A ZERO…

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

kylian mbappe

[…] Kylian Mbappé è il ragazzo dell’impossibile, perché quello che gli sta accadendo non ha eguali nella storia del calcio: una storia scritta dentro un miliardo di euro.

Lui è del Psg per un anno ancora, vuole andare al Real Madrid ma lo cercano i sauditi dell’Al-Hilal, i quali offrono 300 milioni di euro ai francesi (però i proprietari sono qatarioti) e l’abnormità di 700 milioni a Kylian. Il Psg non può rifiutare, perché tra dodici mesi perderebbe il giocatore svincolato a zero euro, ma Mbappé invece sì, e infatti dice no: non pare tentato dall’oro d’Arabia. Se s’impunta, a Parigi non giocherà più (fuori rosa, e per intanto niente tournée in Giappone), però incasserà altri 72 milioni, ovvero l’ultima rata di stipendio. […]

kylian mbappe

C’è dunque un campione […] intrappolato nel paradosso di una solitudine mostruosamente ricca che fa numero ma non fa gioco. Tre scenari: Mbappé resta a Parigi e va a Madrid tra un anno; Mbappé va a Madrid subito (160 milioni di euro “una tantum” a lui, più 26 netti all’anno da qui all’eternità); Mbappé va in Arabia per dodici mesi, poi avrà la sua amata Spagna.

kylian mbappe

[…] Se valesse solo la logica del denaro, che pure sta governando questa follia, Kylian Mbappé non potrebbe che andare a Riad e nel caso restarci: neppure Florentino Perez sarebbe in grado di evitarlo, neppure l’emiro del Qatar che resta uno degli uomini più ricchi del pianeta.

Ma il ragazzo ripete una frase che sembra persino vera, e sincera: «Voglio vincere, non importa con chi». […] Ha 24 anni, 25 a dicembre: non tanti ma non più pochissimi, persino il suo tempo comincia a consumarsi.

kylian mbappe

[…] Certe ricchissime consolazioni possono solleticare Cristiano Ronaldo o Messi, che tutto hanno avuto e ora possono svernare oltre l’orizzonte degli oceani, ma quale furore di vittoria e gloria si agita nel cuore e nel cervello del ragazzo più veloce del vento? L’ultima parola sarà la sua, e non potrà pronunciarla da solo: nel gigantesco contrappeso di centinaia di milioni da prendere, spendere o perdere, sono schiacciati i destini di tre club, tre nazioni e un fuoriclasse. Mbappé non potrà valutare solo il denaro, né soltanto il merito sportivo e le diverse suggestioni dell’intera faccenda.

kylian mbappe

[…] Il futuro di Mbappé sta diventando un gioco a rimetterci meno, non solo a incassare di più. La sproporzione inaccettabile tra potenza finanziaria e realtà, quella che parte sempre da zero a zero, è quasi uno scenario di fantasia, insostenibile eppure inevitabile. Grandioso, tremendo e un po’ triste per un fenomeno ancora quasi all’inizio del viaggio e già così spaesato. Mister miliardo, ma soprattutto mistero.

