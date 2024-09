26 set 2024 14:59

MEJO DI UN CINEPANETTONE! “TOTTI ORMAI E’ L’UNICO VERO EREDE DI ENZO SALVI” – "IL PUPONE" VOLA CON NOEMI IN EGITTO PER APRIRE LA PRIMA SEDE AFRICANA DELLA SUA SCUOLA CALCIO E FINISCE SPERNACCHIATO SUI SOCIAL – DURANTE LA CENA DI GALA UNA SCENA INCREDIBILE: "IL TIZIO CHE PARLA IN ARABO, TOTTI CHE BEVE, NON CAPISCE UN CAZZO E APPLAUDE APPENA SENTE IL SUO NOME MENTRE IN SOTTOFONDO PARTONO PIATTI E TAMBURI” – LA FOTO ALLE PIRAMIDI. MANCA SOLO LA BATTUTA ALLA ENZO SALVI: “AMMAZZA STI FARAONI OH, MA CHE SE SO MAGNATI? DOPO 3000 ANNI SE SENTE ANCORA LA PUZZA DE MMERDA” – VIDEO