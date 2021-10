MEJO DI UNA SPY STORY! "WANDA NARA E ICARDI VERSO IL DIVORZIO". LEI AVEVA ASSUNTO UN INVESTIGATORE PRIVATO CHE E' RIUSCITO AD HACKERARE IL CELLULARE DI MAURITO – “VORREI INCONTRARTI IN UN BAR IN UNA PARTE DEL MONDO DOVE NESSUNO TI CONOSCE” - SVELATI I MESSAGGI BOLLENTI DELLA "CHINA" SUAREZ A ICARDI - GLI AMICI DELLA COPPIA AL 'CLARIN' ASSICURANO: "WANDA E MAURO NON SI SEPARERANNO” - FOTO PICCANTINE

"WANDA-ICARDI VERSO IL DIVORZIO".

Da gazzetta.it

Si arricchisce di un’altra puntata la telenovela che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo il presunto tradimento dell’attaccante del Psg, le storie della moglie-agente in cui veniva inquadrata la mano senza anello della stessa Wanda e l’“unfollow” al profilo Instagram del marito, dall’Argentina rilanciano ancora: i due si starebbero separando.

Secondo quanto riportato dal programma tv “Los Angeles de la manana”, LAM, l’attrice China Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Wanda, dal canto suo, avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento. È poi notizia di questa mattina che Icardi abbia abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain per recarsi a Milano e discutere con la moglie degli sviluppi futuri che la coppia dovrà affrontare.

LA TENTAZIONE— Nel frattempo, China Suarez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto del suo viaggio a Madrid: tranquilla e serena, la terza protagonista dell’intricata vicenda aveva già preso le distanze dal conflitto tra (ex) coniugi: “Se la vedano tra loro”. E così sarà...

LO SCAMBIO DI MESSAGGI

Da www.corrieredellosport.it

Si sono lasciati, stanno di nuovo insieme, anzi no, "è meglio senza anello". La soap opera Wanda Nara-Mauro Icardi continua e si arricchisce di un nuovo, piccante capitolo. Stavolta al centro del gossip ci sono i messaggi che la presunta amante - Eugenia Suarez, detta la China - avrebbe inviato di nascosto all'attaccante del Psg. A svelarli ci pensa il Clarin: secondo persone vicine alla coppia, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi privati tra Icardi e La China Suárez.

Icardi, Eugenia Suarez e quei messaggi privati su Instagram

Wanda sarebbe venuta a sapere dello scambio di messaggi via Instagram e da lì sarebbe scoppiata la crisi. "Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce", avrebbe scritto Eugenia Suarez a Icardi. "I messaggi ci sono stati, ma tra di loro non c'è niente di serio. Non si sono mai visti", fanno sapere gli amici al Clarin. E assicurano: "Wanda e Mauro non si separeranno". La crisi tra la coppia più chiacchierata del momento non sarebbe quindi definitiva e la riconciliazione potrebbe essere vicina.

