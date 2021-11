MEJO DI UNA TELENOVELA! DOPO LA AGGRESSIONE ALLA CALCIATRICE DEL PSG HAMRAOUI, NUOVO COLPO DI SCENA: LA MOGLIE DI ABIDAL VUOLE DIVORZIARE! - LA RICHIESTA DELLA SIGNORA HAYET CAUSATA DALLA FONDATEZZA DELLA RELAZIONE EXTRACONIUGALE DEL MARITO CON LA CALCIATRICE PICCHIATA...

Da gazzetta.it

eric abidal

L’aggressione. Le indagini. E un (presunto) tradimento con richiesta di divorzio. C’è un nuovo capitolo nella storia legata alla rappresentativa femminile del Paris Saint Germain, che si allarga e si sviluppa.

Prima c’è stata l’aggressione a sprangate ai danni della calciatrice Hamraoui, avvenuta lo scorso 4 novembre, a seguito della quale è stata arrestata la compagna di squadra Diallo, presunta colpevole, e causata forse dalla rivalità in campo tra le due. Poi il coinvolgimento di Eric Abidal, ex difensore del Barcellona e della Francia, e di sua moglie Hayet. Infine, la richiesta di divorzio da parte di quest’ultima, confermata dall’avvocato Jennifer Losada, secondo cui - come riferito a Esport 3 - la sua cliente è stata “obbligata dalle circostanze e con sconcerto per il caso Hamraoui”

Kheira Hamraoui

Perché? L’ipotesi è che possano essere fondati i sospetti di una relazione extraconiugale tra l’ex calciatore e l’atleta aggredita: relazione che avrebbe scatenato la reazione della Diallo. Ipotesi, quella del rapporto del marito con la Hamraoui, dalle quali la signora Hayet aveva preso le distanze. E che, invece, sarebbero fondate...

