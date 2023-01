CHI E’ DAVVERO FRANCISCO JAVIER RIGAU, LO SPAGNOLO CHE SOSTIENE DI AVER SPOSATO GINA LOLLOBRIGIDA PER PROCURA E CHE È ACCUSATO DI TRUFFA PROPRIO IN RELAZIONE ALLE NOZZE CON L’ATTRICE? - IL LIBRO SU DI LUI, SCRITTO DA CESC SANTANDREU, RIVELA UN LATO OSCURO, A PARTIRE DALLE 76 DENUNCE COLLEZIONATE NEL TEMPO: “IL SUO OBIETTIVO È STATO DIVENTARE IL VEDOVO DI GINA LOLLOBRIGIDA PER ESSERE CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO. LE SUE VITTIME SONO SEMPRE STATE PERSONE ANZIANE CON BENI SUCCULENTI CHE A VOLTE SONO PASSATI NELLE SUE MANI. A RIGAU PIACCIONO GLI UOMINI, IN PARTICOLARE DI NAZIONALITÀ MAROCCHINA PIÙ GIOVANI DI LUI. IL FIGLIO DI GINA, MILKO, E RIGAU SI ERANO DISPREZZATI A VICENDA 14 ANNI FA: PERCHÉ SI SONO RIUNITI OGGI PER ANDARE CONTRO ANDREA PIAZZOLLA E LA STESSA GINA?”