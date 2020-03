18 mar 2020 14:15

MEMORIE DI ADRIANO – PANATTA SCODELLA UNA CLASSIFICA DEI MIGLIORI TENNISTI NON IN ATTIVITA' (FONDAMENTALE PER FONDAMENTALE) - SUL ROVESCIO SCEGLIE ROSEWALL E NON "BRACCIO D’ORO" BERTOLUCCI – IL BOTTA E RISPOSTA CON “BRUCIO” PRESTA – IL ROLAND GARROS SLITTA A SETTEMBRE. GLI INTERNAZIONALI AL POSTO DI PARIGI?