4 mar 2022 18:18

E MENO MALE CHE LA CINA NON SI ERA SCHIERATA CON LA RUSSIA! - PECHINO STA VALUTANDO DI NON TRASMETTERE LE PARTITE DI PREMIER LEAGUE PER EVITARE DI MOSTRARE LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'UCRAINA - LA LEGA INGLESE HA INFATTI DECISO DI VESTIRE TUTTI E 20 I CAPITANI DELLE SQUADRE CON UNA FASCIA DAI COLORI UCRAINI E DI RACCOGLIERE PUBBLICO E GIOCATORI IN UN MOMENTO DI SILENZIO PRIMA DELLE GARE...