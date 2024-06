MENS SANA IN CORPORE PALMI-SANO! AGLI EUROPEI DI ATLETICA A ROMA TRIONFO AZZURRO NELLA 20 KM DI MARCIA: ANTONELLA PALMISANO È D'ORO, ARGENTO PER VALENTINA TRAPLETTI. LA CAMPIONESSA OLIMPICA DI TOKYO VINCE IL PRIMO TITOLO DOPO AVER SCELTO IL MARITO LORENZO DESSI COME ALLENATORE A SEGUITO DELLA ROTTURA CON L’EX COACH PARCESEPE: “LO RINGRAZIO, ORA SONO FELICE. HO TROVATO IL PIACERE DI ALLENARMI” - FABBRI VOLA IN FINALE NEL LANCIO DEL PESO: "DOMANI CI DIVERTIAMO" – VIDEO

È DOPPIETTA AZZURRA NELLA 25 KM DI MARCIA ??? SPLENDIDO ORO DI ANTONELLA PALMISANO E GRANDE ARGENTO DI VALENTINA TRAPLETTI! ?? La prima finale dell'Europeo in casa non poteva andare meglio l'Italia. Pazzesca partenza! ? Rai Sport#Roma2024 pic.twitter.com/azroM1gaUk — Vita Sportiva (@vitasportivait) June 7, 2024

Antonella Palmisano, provate a prendermi! La campionessa olimpica di Tokyo, con un'azione travolgente (scappa al decimo km) fa sua la 20 km di marcia, si laurea campionessa d'Europa e regala all'Italia il primo oro azzurro. Ma c'è di più. Perché anche Valentina Trapletti sbaraglia le avversarie, forza negli ultimi due chilometri e conquista l'argento. È un trionfo per la marcia italiana. Terza l'ucraina a Olyanovska che allo sprint finale vince la volata con Garcia-Caro (che stava già festeggiando) per il bronzo.

Fabbri dalla pedana del getto del peso non delude. Lancia a 21.10 in scioltezza e vola la finale in programma alle 21.02. "Domani ci divertiamo - dice il gigante fiorentino -. E sapete che quello che prometto mantengo. Sono pure contento per Weir che si è qualificato per la finale, lui è reduce da un infortunio alla caviglia. Ma ce l'ha fatta a recuperare perché è un combattente. SE lo merita"

"Gara spaziale, non c'ho capito niente. Non mi aspettavo un risultato così grande - dice Valentina Trapletti ai microfoni Rai -, Devo ringraziare il pubblico che ci ha incoraggiato per tutta la gara. Sono strafelice. Ringrazio tutto il mio team, il centro sportivo dell'Esercito, il mio allenatore Alessandro Gandellini e il direttore tecnico Antonio La Torre che ci correva dietro"

(...) “Era quel che volevamo fare, prendere il controllo della situazione dal primo metro e così è stato" ricostruisce alla fine l’azzurra, con la corona della vincitrice che le ha messo sulla testa il marito. “Sorrido perché sono contenta del mio percorso, dopo anni finalmente mi sono goduta ogni giorno da marzo in poi. Ho trovato il piacere di allenarmi, e di vivere questa emozione oggi, sognavo di entrare nello stadio. Per questo ringrazio il mio coach, mio marito, ringrazio il mio team che mi ha spronato ogni giorno per far sì che ci fosse un risultato di squadra bello e condiviso”.

