3 nov 2022 09:05

MENTRE IL CASO PLUSVALENZE HA SCOPERCHIATO I BILANCI NON CONFORMI DELLA JUVENTUS, DE LAURENTIIS VIENE ACCUSATO DI FALSE FATTURAZIONI PER L’ACQUISTO DI EMANUELE CALAIÒ DAL SIENA NEL 2013 E RISCHIA DI BECCARSI UN ANNO DI RECLUSIONE PER UN’EVASIONE DI...8MILA EURO DI IVA! LA SENTENZA È PREVISTA PER IL 2 FEBBRAIO - DE LAURENTIIS NON È IL SOLO DIRIGENTE SPORTIVO INDAGATO. CON LUI CI SONO ANCHE ADRIANO GALLIANI, ALESSANDRO MOGGI E I PERCASSI: PER TUTTI SI INDAGA SULL’IPOTESI DI…