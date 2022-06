MERCATO, GOSSIP E RIVALITÀ CON GLI INGLESI: ALL'ARGENTINA FREGA DI TUTTO TRANNE CHE DELLA PARTITA CONTRO DI NOI - STASERA C'È LA "FINALISSIMA", MA I NOSTRI RIVALI PENSANO AD ALTRO: LA STORIA DI DE PAUL CHE HA LASCIATO LA MOGLIE PER UNA CANTANTE E SOPRATTUTTO IL FUTURO DI DYBALA, VICINO ALL'INTER E BACCHETTATO DA ALLEGRI ("C'È STATO UN MOMENTO IN CUI SI È FATTO TRASCINARE DALLA CONVINZIONE DI ESSERE IL NUOVO MESSI") - GIOCARE A WEMBLEY RIACCENDE L'ASTIO CONTRO L'INGHILTERRA, ANCHE SE QUELLA BATTUTA DEL CT SCALONI SULLA REGINA... - VIDEO

Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

rodrigo de paul con la moglie camila

Il Mondiale è lontano anche per chi lo gioca e punta a vincerlo: quindi gossip e mercato impazzano attorno all'Argentina. Pure qui c'è un triangolo infuocato, alimentato dai social network e rilanciato dai giornali: Rodrigo De Paul, ex Udinese ora all'Atletico, ha lasciato la moglie per una cantante e finalmente le ha detto «Te amo» su Instagram.

dybala con rodrigo de paul

Anche qui ci sono giocatori in cerca di squadra, come Paulo Dybala, che cerca un posto al Mondiale, non così scontato. In un'intervista a Dazn, Massimiliano Allegri ha espresso un concetto su la Joya del tutto in linea con quello che pensano in Argentina dell'ex diez bianconero, che può finire all'Inter: «Deve tornare a essere sé stesso, c'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dalla convinzione di essere il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro. Ha ancora tanto da dare: ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino».

messi in allenamento

Il c.t. argentino Scaloni segue con attenzione il prossimo futuro di Paulo: «Speriamo che faccia una buona scelta anche per noi. È un giocatore e un ragazzo straordinario, l'unico problema è che con noi non ha potuto giocare quanto avremmo voluto».

paulo dybala

Un po' come alla Juve, dove dovrebbe sbarcare Angel Di Maria, oggi avversario di Bonucci e soci e idolo in patria anche per il gol decisivo al Maracanà, che ha ridato la Coppa America agli argentini dopo 28 anni.

il ct della seleccion scaloni

Proprio a Londra è atteso l'incontro fra gli agenti del «Fideo» (lo spaghetto) e i dirigenti bianconeri: «Se la Juve sta cercando un'ala, Angel è fantastico e ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale» sottolinea Scaloni, proprio nel giorno in cui Di Maria annuncia l'addio alla Seleccion dopo la Coppa del Mondo.

Il fatto che il giocatore, almeno in partenza, voglia un anno di contratto e abbia il Mondiale come grande obiettivo, dovrebbe mettere in guardia la Juve, non fosse altro per la collocazione autunnale del torneo: una «distrazione» non da poco.

il papu gomez

Non come questo strano trofeo intercontinentale, alla terza replica dopo le edizioni del 1985 e del 1993, anche se è stato l'ultimo alzato al cielo da Maradona, a Mar del Plata, nel febbraio di 29 anni fa, quando l'Argentina sconfisse ai rigori i campioni d'Europa della Danimarca.

i giocatori argentini

Diego oggi verrà omaggiato da Wembley, non certo un luogo qualsiasi per chi viene da Buenos Aires e dintorni, anche se i tentativi di rinverdire la rivalità con gli inglesi sono abbastanza goffi.

messi con verratti

Non tanto per le parole del portiere Martinez: «Ogni argentino vuole vincere qualcosa in Inghilterra». Ma soprattutto per una domanda fatta a Scaloni: «Farebbe gli auguri alla Regina per il giubileo dei 70 anni?». In imbarazzo, il c.t. rampante che ha risollevato l'Argentina, butta la palla in tribuna con più stile di quando giocava: «Non lo sapevo, certo che le faccio gli auguri. Perché no?». L'attesa del Mondiale si annuncia estenuante per chi ci va. Figurarsi per chi resta a casa.

ANGEL DI MARIA barella e lautaro ANGEL DI MARIA