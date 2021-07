MERCEDES SFOTTE, FERRARI RISPONDE – PRIMA DELLA FINALE A DI WEMBLEY, LA MERCEDES PUBBLICA UN VIDEO IN CUI ATTACCA UNO STICKER CON LO STEMMA DEI “TRE LEONI” E LA SCRITTA “IT’S COMING HOME” SU UNO DEI CAMION DEL CAVALLINO RAMPANTE – LA FERRARI REPLICA CON UN TWEET: “STA ARRIVANDO A ROMA. ANZI, È APPENA ARRIVATA!” – ALLA FINE LA SCUDERIA TEDESCA (MA CON SEDE IN INGHILTERRA) RIPUBBLICA IL VIDEO E “TOGLIE” L’ADESIVO SCRIVENDO... VIDEO

Che la Ferrari esultasse più della Mercedes in queste ultime stagioni è capitato ben raramente. Una delle poche volte fa riferimento a ieri sera, seppur non per merito della stessa scuderia di Maranello. Un botta e risposta divertente è andato in scena sui social, precisamente su Twitter, tra il team tedesco, ma con sede a Brackley, e la Rossa che ha ovviamente festeggiato il successo dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020, con la vittoria ai rigori ai danni dell'Inghilterra.

"Sta arrivando a Roma, anzi..."

"It’s coming Rome or it’s coming home, what do you think?", recitava il tweet della Mercedes prima della finale, come a stuzzicare anche la Ferrari a dare una risposta sul pronostico. La risposta è arrivata, ma solamente a fine partita con tutta la gioia della scuderia di Maranello: “Sta arrivando a Roma. Anzi, è appena arrivata!“, la replica oltre la mezzanotte.

Chi è causa del suo male pianga se stesso, è il caso di dire. A iniziare lo sfottò social era stata proprio la Mercedes, postando ieri su Twitter un video in cui attaccava lo stemma dei Leoni vicino a quello del Cavallino di uno dei camion del paddock. Gesto poco scaramantico che non ha decisamente portato bene alla squadra di Southgate. E chissà che questo risultato non possa portare fortuna a Leclerc e Sainz nel prossimo weekend di gara a Silverstone.

