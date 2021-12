LA MERCEDES SILENZIA HAMILTON: "ADESSO TUTTI ZITTI IN ATTESA DEL VERDETTO SUI RICORSI" – DOPO LA VITTORIA AL’ULTIMO GIRO DI VERSTAPPEN CON LA COMPLICITA’ DEL DIRETTORE DI GARA MASI, LEWIS ACCETTA DA CAMPIONE IL RISULTATO DELLA PISTA E SI CONGRATULA CON L’OLANDESE. MA DALLA SCUDERIA ARRIVA UN ORDINE PERENTORIO CHE HAMILTON NON HA GRADITO… - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

Finisce il mondiale di formula 1 più bello, pazzo e controverso di sempre: vince Max Verstappen su Lewis Hamilton, all'ultimo giro, con la "complicità" della Fia. Una vittoria, comunque, clamorosa. Una vittoria accolta da Hamilton da vero campione: affranto dopo il termine della gara, a lungo seduto e zitto nella sua auto, ma pronto ad andare ad abbracciare il rivale della Red Bull, a complimentarsi con Verstappen.

Insomma, Hamilton sembrava accettare il verdetto, nonostante le forzature. "Innanzitutto congratulazioni a Max e al suo team. Abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. È stata una stagione tra le più difficili e sono fiero di aver percorso questo viaggio con loro. Abbiamo dato tutto in questa stagione, non abbiamo mai mollato", ha affermato a caldo.

Ma dopo queste parole, ecco che dalla Mercedes è piovuto l'ordine di scuderia: "Adesso tutti zitti in attesa del verdetto sui ricorsi". Ricorsi però respinti. E Hamilton costretto a tacere nonostante la sua volontà di accettare la sconfitta, da campionissimo quale è. In attesa, ovviamente, delle sue parole a freddo. Per certo, quel silenzio imposto dal suo team, forse a Hamilton non è piaciuto poi così tanto...

