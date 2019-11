LA MERCEDES VINCE TUTTO E SE NE VA? IL BOSS DELLA SCUDERIA TOTO WOLFF MINACCIA IL RITIRO ALLA FINE DEL 2020: ECCO IL MOTIVO - "NON ABBIAMO ALTRO DA DIMOSTRARE. ABBIAMO VINTO TUTTO" - MERCEDES HA INVESTITO 10 MILIARDI NELLA TECNOLOGIA ELETTRICA, E QUEST'ANNO DEBUTTERÀ NELLA FORMULA E,LA FORMULA 1 CON AUTO ELETTRICHE

Da www.liberoquotidiano.it

La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a partire dalla stagione 2021. "Non abbiamo altro da dimostrare. Abbiamo vinto tutto", afferma Wolff. La Mercedes ha già vinto i titoli di quest'anno, e viene da 6 stagioni da urlo: record di vittorie consecutive di classifica piloti e costruttori.

La spia di questo malcontento è stata l'annuncio di Wolff, il quale non seguirà la scuderia al Gp di Interlagos (non succedeva dal 2013). "Non ci sono garanzie per restare oltre il 2020": questa la minaccia dell'austriaco diretta alla federazione. Nel frattempo, Mercedes sta guardando al futuro.

Ha investito 10 miliardi nella tecnologia elettrica, e quest'anno debutterà nella Formula 1 con auto elettriche, la Formula E. Inoltre la casa automobilistica tedesca sta negoziando un nuovo accordo con Liberty media, un'impresa europea detentrice di diritti commerciali. C'è attivismo riguardo al futuro; ma traspare altrettanto appagamento rispetto alla partecipazione in Formula 1.

