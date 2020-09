MESSI AND THE CITY – IL PAPA’ DELLA "PULCE" TRATTA CON BARTOMEU PER CONCORDARE UN PREZZO CONGRUO, SUI 100-150 MILIONI, PER L'ADDIO. IL BARCELLONA CHIEDE IL PAGAMENTO DELLA CLAUSOLA DA 700 MILIONI DI EURO E FA SAPERE UFFICIALMENTE DI ESSERE DISPOSTA A TRATTARE SOLO IL RINNOVO DEL FENOMENO 33ENNE, ASSENTE IERI ALL' ALLENAMENTO – VIDAL-INTER, TONALI-MILAN. IL NODO NAINGGOLAN - ANCHE KOULIBALY VERSO GUARDIOLA. E MANOLAS…

Eleonora Trotta per ''Il Messaggero''

leo jorge messi

Un vertice per raggiungere l' accordo ed evitare, dopo lo scambio tramite legali, un protrarsi della telenovela Messi. Tra oggi e domani il padre-agente della Pulce, Jorge, incontrerà il presidente Bartomeu a Barcellona.

Di rientro dall' Argentina, dove si trovava negli ultimi giorni, Messi Senior vuole mediare tra il City e i catalani e concordare un prezzo congruo, sui 100-150 milioni, per l' addio. La società blaugrana, da parte sua, chiede il pagamento della clausola da 700 milioni di euro e fa sapere ufficialmente di essere disposta a trattare solo il rinnovo del fenomeno 33enne, assente ieri all' allenamento.

leo jorge messi

Si considera un ex anche Vidal. Il centrocampista sta discutendo con il Barça la buonuscita, per liberarsi a zero e firmare così con l' Inter un contratto sui 7 milioni a stagione. Ha già parlato al telefono con Conte, manager a tutto tondo e sempre più protagonista sul mercato. È bastata, ad esempio, una sua telefonata per convincere Kolarov a trasferirsi a Milano.

INTRIGO NINJA Oltre al cileno, l' ex allenatore bianconero vorrebbe uno tra Kanté e Ndombele, in aggiunta a Emerson Palmieri, per le corsie.

messi guardiola

bartomeu

Va poi risolto il nodo Nainggolan, di rientro a Milano dopo il mancato accordo tra Marotta e Giulini per la sua permanenza a Cagliari. Non mancheranno, però, nuovi contatti anche nei prossimi giorni: Di Francesco è intenzionato a costruire una squadra intorno al Ninja ed ha chiesto al suo presidente di fare uno sforzo economico. I nerazzurri partono da una richiesta di 15 milioni; i sardi, invece, puntano ad un rinnovo del prestito o ad uno sconto per l' acquisto a titolo definitivo del calciatore.

messi bartomeu

FRIZIONI Passiamo al Milan. Dopo la firma di Ibrahimovic e l' ultimo assalto a Brahim Diaz del Real, verrà annunciato l' ingaggio di Tonali dal Brescia. Confermate le cifre: 10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 10 di bonus. Il classe 2000, tifoso rossonero, firmerà un quinquennale da circa 2,2 milioni di euro a stagione. Settimana decisiva anche sul fronte Koulibaly. Il City è in pressing e la volontà dell' agente e intermediario dell' affare, Ramadani, è quella di chiudere il trasferimento sulla base di 70 milioni di euro.

koulibaly

Retroscena: oltre al roccioso senegalese, De Laurentiis avrebbe voluto vendere Manolas. Tra il presidente e il centrale greco ex Roma ci sono state infatti delle tensioni riconducibili alle rivendicazioni di natura economica del centrale classe 91.

