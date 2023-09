MESSI BENISSIMO – IL CAMPIONE ARGENTINO HA ACQUISTATO UNA MEGA VILLA A FORT LAUDERDALE, IN FLORIDA, DOVE SI È TRASFERITO PER GIOCARE ALL’INTER MIAMI: LA DIMORA HA UN’ESTENSIONE DI 3.200 METRI QUADRATI, HA 10 CAMERE DA LETTO, ALTRETTANTI BAGNI, SALONI, UNA CUCINA, UN CENTRO BENESSERE E UNA PALESTRA, SPAZI ESTERNI E UNA PISCINA FRONTE MARE – IL PREZZO? IL CALCIATORE HA SGANCIATO LA RIDICOLA CIFRA DI…

Una villa da sogno. È quella che ha acquistato Lionel Messi a Fort Lauderdale (91, Compass Lane), città sulla costa sud-orientale della Florida, distante una cinquantina di chilometri da Miami e nota per le sue spiagge e i canali navigabili. Una località talmente suggestiva che la chiamano «la piccola Venezia».

È un luogo molto esclusivo che si affaccia sull’Oceano Atlantico, ma a soli 10 minuti d’auto dalla sede della sua squadra,

l’Inter Miami di David Beckham che ha fatto non solo un affare sportivo convincendo la Pulce a giocare negli Stati Uniti, ma anche economico, visto tutto l’interesse che ruota attorno al campione argentino. L’avventura in Mls di Messi è iniziata in maniera strabiliante, a suon di gol e trofei vinti.

La villa è costata circa 11 milioni di dollari, poco più di 10 milioni in euro. Ha un’estensione di 3.200 metri quadrati (di cui oltre mille edificati), che comprendono 10 camere da letto — ma viste le dimensioni sarebbe opportuno chiamarle suite —, altrettanti bagni, saloni, una cucina, un centro benessere e una palestra, spazi esterni occupati da una piscina fronte mare e due banchine con accesso diretto. C’è anche un’area grande abbastanza da parcheggiare comodamente almeno tre auto. Insomma, niente male.

[…] ingresso maestoso, con un soffitto a cupola alto 27 piedi, oltre 8 metri. C’è una piscina in giardino vicino all’Oceano. Lì Messi, con la sua famiglia, può rilassarsi godendosi il sole della Florida. Inoltre, la proprietà ha anche due banchine private.

La cucina ha un design italiano. […] Sono ben 150 metri quadrati quelli della camera da letto di Messi. […] Nell’area fitness/spa è presente anche una doccia — ovviamente dotata di idromassaggio — che può ospitare più persone, e un’area «toilette» che è un vero e proprio spazio di bellezza.

Messi non è l’unico calciatore che si è stabilito in quella zona vicino a Miami. Non molto distante da lui c’è una sua vecchia conoscenza, compagno di squadra ai tempi del Barcellona e compagno anche in questa avventura in Mls: Sergio Busquets. […]

