MESSI BENISSIMO – IL “SUN” RIVELA I DETTAGLI DELL'ACCORDO TRA MESSI E IL MANCHESTER CITY: PER IL PASSAGGIO LA “PULCE” SI BECCA 700 MILIONI DI EURO: GUADAGNERÀ 11 MILIONI AL MESE, PIÙ DEL QUADRUPLO DI QUELLO CHE PRENDEVA AL BARCELLONA. CHE INTANTO PUBBLICA SUI SOCIAL LE IMMAGINI DELLA NUOVA MAGLIETTA CON LIONEL – L'ACCORDO PREVEDE CHE DOPO TRE ANNI IN PREMIER LEAGUE MESSI ANDRÀ IN....

DAGONEWS

Il “Sun” ha pubblicato i dettagli dell'accordo record tra Lionel Messi e il Manchester City. La “Pulce” ha concordato un “deal” da 700 milioni di euro per 5 anni di contratto. Se andasse in porto l'affare lo renderebbe l'individuo più pagato nella storia del calcio: guadagnerebbe 16mila euro all'ora, 38mila al giorno e 11 milioni al mese.

L'accordo non è solo con la squadra di Manchester, ma con la società City Football Group, fondata da Mansour bin Zayed Al Nahyan: Leo trascorrerà tre stagioni in Premier League per poi andare in America, dove militerà nel “New York City FC”, sempre di proprietà dell'emiratino.

Messi trascorrerà tre stagioni all'Etihad prima di unirsi al New York City FC, squadra della Major League Soccer del City Football Group (CFG), per due anni e secondo alcune fonti al sei volte Pallone D'oro potrebbe essere offerta una quota di partecipazione in CFG come parte del pacchetto

