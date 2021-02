MESSI CHI? LA NOTTE DA FAVOLA DI MBAPPÉ - TRIPLETTA CAPOLAVORO: AL CAMP NOU IL PASSAGGIO IDEALE DI TESTIMONE TRA IL 6 VOLTE PALLONE D’ORO, SEMPRE PIU’ IN CRISI, E IL FRANCESE. TRA I MIGLIORI IN CAMPO I 3 ITALIANI, FLORENZI (SBOLOGNATO DALLA ROMA LA ROTTURA CON FONSECA), VERRATTI E KEAN CHE MANDA UN MESSAGGIO A MANCINI: "SONO PRONTO PER GLI EUROPEI" – LELE ADANI: “PAREDES? IL MIGLIOR 5 DAI TEMPI DI REDONDO” - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

MBAPPE'

Chi è in grado di fermare Mbappé? Per adesso di certo non Messi. Nella meravigliosa serata del Psg al Camp Nou il protagonista assoluto è stato il fuoriclasse francese, autore di una tripletta che ha strapazzato il Barcellona del sei volte Pallone d’Oro. Un 4-1 (in gol anche l’ex juventino Kean) che lascia poche possibilità alla squadra di Koeman in vista del passaggio ai quarti.

Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al Camp Nou da avversario, dopo Andriy Shevchenko nel novembre 1997 con la maglia della Dinamo Kiev. Numeri da autentico trascinatore, che lo pongono già di diritto tra le stelle della società: dopo stasera è diventato il terzo miglior marcatore del Psg considerando tutte le competizioni (111), alle spalle solo di Zlatan Ibrahimovic (156) ed Edinson Cavani (200).

MBAPPE' 1

Neymar in estasi per Mbappé e Paredes

"È stata una prestazione meravigliosa. Ora però pensiamo al campionato, abbiamo una partita importante e non abbiamo margini d’errore - le sue parole a Sky Sport - Gran partita, ma non abbiamo vinto ancora nulla. Sono contento di aver segnato, ho sempre voluto dare il meglio per il Psg.

MBAPPE' POCHETTINO

Non sempre si riesce a fare quello che si vuole, sbaglierò ancora delle partite, ma non mi nasconderò mai. Voglio esprimermi al meglio”. E Neymar, che ha visto la partita dal divano di casa per l’infortunio, non ha nascosto la sua gioia. “Mbappé JOGANDO MUITO..... - ha scritto su Twitter - HAT-TRICK do meu menino”. Il brasiliano in estasi anche per l’ex Roma Paredes: “Un mostro, un crack”.

KEAN: "MANCINI? SPERO ABBIA VISTO LA PARTITA"

Da www.corrieredellosport.it

Non solo Mbappé ma anche Moise Kean protagonista nel largo successo del Psg nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. L'ex Juve, al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky: "E' stata una serata indimenticabile, la mia prima volta in questo grande stadio ed è una cosa emozionante. Questa vittoria serve per continuare a credere nei sogni.

MBAPPE' 3

Si può fare sempre meglio io mi alleno tutti i giorni bene e ho uno staff incredibile che mi sta dietro a farmi per provare a farmi migliorare. Per fortuna ci sono Verratti e Florenzi che mi hanno anche aiutato inizialmente con il francese e sono sempre pronti ad aiutarmi. Con Pochettino abbiamo cambiato stile di gioco, siamo più compatti in campo e ci da un grande spirito di quadra che è più importante. Spero che Mancini abbia guardato la partita, sono pronto per gli Europei".

BARCELLONA PSG MBAPPE' kean BARCELLONA PSG KEAN paredes BARCELLONA PSG MBAPPE'