MESSI CONTRO RONALDO: SIAMO ALLA FINE DI UN’EPOCA? – I DUE FUORICLASSE DEL CALCIO MONDIALE STANNO VIVENDO DEI MOMENTI DIFFICILI NELLE LORO NUOVE SQUADRE: A PARIGI LEO STA DELUDENDO PER IL NUMERO DI GOL E ASSIST, MENTRE CR7 È ANCORA A SECCO DI RETI NEL 2022– I BABY-FENOMENI SCALPITANO: IL PIÙ INDICATO PER L’EREDITÀ AL TRONO È MBAPPÈ. POI C'E' HAALAND (MA CHE QUEST’ANNO GIOCA IN EUROPA LEAGUE) E DOPO DI LORO…

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

debutto cristiano ronaldo champions league

Il 14 agosto 2002, quando il diciassettenne Cristiano Ronaldo debuttò in Champions, nel terzo turno preliminare contro l'Inter, entrando in campo al 59' con la maglia dello Sporting Lisbona al posto di Tonito, Kylian Mbappé aveva 3 anni, sette mesi e 25 giorni. Quando il 7 dicembre 2004 Leo Messi, non ancora maggiorenne, esordì in Europa contro lo Shakhtar Donetsk, Dusan Vlahovic stava per compierne 4, Phil Foden ne aveva 3 e sette mesi, Vinicius Junior 3 e cinque.

debutto messi champions league

Nella notte in cui la Champions riparte, con la supersfida PSG-Real Madrid e un dignitoso Sporting Lisbona-Manchester City, è inevitabile porsi a metà del guado, tra passato e futuro. Messi e CR7 hanno dominato la scena dal 2005 a oggi. L'argentino, stasera sul palcoscenico del Parco dei Principi, ha segnato 759 gol tra Barcellona (672), Argentina (80) e PSG (7). Ha vinto 4 Champions, 37 titoli in totale e 7 Palloni d'Oro.

cr7

Cristiano Ronaldo, in campo il 23 febbraio in Atletico Madrid-Manchester United, ha firmato 588 reti con i club (450 Real, 132 Manchester United, 101 Juventus, 5 Sporting) e 115 con il Portogallo, primatista assoluto. E' a quota 5 in Champions. Nella sua bacheca, 32 trofei e 5 Palloni d'Oro.

mbappe messi

MBAPPÈ GUIDA IL GRUPPO

Numeri impressionanti, ma anche per questi due fuoriclasse siamo agli ultimi giri di pista. Messi, nella zona confort del PSG, fatica. Rispetto al rivale, non ha mai fatto i conti con il cambiamento: un'intera carriera a Barcellona, dal 2003 al 2021. CR7 è stato più nomade, ma anche lui, tornato nello United dove il suo talento era sbocciato, è in difficoltà.

cristiano ronaldo ragnick 4

I gol del portoghese (6) hanno trascinato i Red Devils negli ottavi, ma nel 2022, udite udite, è ancora a secco. L'avvento di Ralf Rangnick al posto di Solskjaer gli ha complicato la vita e con il manager tedesco siamo ormai alla rottura. Questa fase finale della Champions, in cui non sarà più valida la rete dei gol che valgono doppio in trasferta, potrebbe ufficializzare il cambio della guardia.

kylian mbappe 9

Il francese Mbappé, con Erling Haaland retrocesso in Europa League con il Dortmund, pare destinato a essere il nuovo re. Non a caso, il Real ha deciso di investire sul suo talento: stasera la sfida del Parco dei Principi, con l'eterno ballottaggio di formazione Donnarumma-Navas nel PSG, avrà questa suggestione.

erling haaland

Occhio anche all'inglese Phil Foden - diamante valorizzato da Guardiola - e a Vlahovic, l'uomo che potrebbe dare la scossa giusta alla Juve. La Champions si ripresenta con Haller (Ajax) capocannoniere a quota 10. Sono rappresentati 8 campionati, con l'esordiente Red Bull Salisburgo (Austria) per la prima volta agli ottavi. Non c'è il Barcellona. Non accadeva dal 2004. Fa tristezza.

vinicius real foden