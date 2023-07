MESSI-CR7: DALLA SFIDA IN EUROPA…A QUELLA PER SUPERARLA! - I DUE CAMPIONI SONO STATI SCELTI DA STATI UNITI E ARABIA SAUDITA COME TESTIMONIAL PER I RISPETTIVI PROGETTI: FAR CRESCERE I MOVIMENTI CALCISTICI LOCALI SENZA BADARE A SPESE (CI HA PROVATO ANCHE LA CINA, SENZA RIUSCIRCI) - TRA LE SPESE PAZZE DEGLI AMERICANI E QUELLE DEI SAUDITI, IL VECCHIO CONTINENTE RESTA A GUARDARE...

messi cr7 ronaldo

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per “il Messaggero”

Stati Uniti e Arabia Saudita. La rivalità è su un campo di calcio. Da una parte è appena sbarcato, con tanto di gol al debutto con la maglia dell'Inter Miami, Lionel Messi. Dall'altra cerca di farla da padrone Cristiano Ronaldo. Ed è stato proprio l'ex bianconero a iniziare lo scontro, affermando la supremazia del campionato saudita su quello statunitense. […]

messi cr7 ronaldo

Da una parte gli Stati Uniti hanno già organizzato il Mondiale del 1994, quello vinto dal Brasile ai rigori contro l'Italia di Arrigo Sacchi, e faranno lo stesso con Messico e Canada nel 2026; dall'altra l'Arabia Saudita punta a farsi assegnare quelli del 2030. Per aprirsi al mondo e offrire la possibilità di progredire, entrambi hanno utilizzato lo stesso metodo consentendo a molti giocatori stranieri di unirsi a loro.

cristiano ronaldo reagisce ai cori dei tifosi avversari su messi

[…] David Beckham, Thierry Henry, Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic (e non solo) sono sbarcati negli States. L'Arabia Saudita (che ha comunque la Pulce come testimonial per il turismo), invece, ha strappato all'Europa Cristiano Ronaldo, che in realtà non era più amato (e cercato) nel Vecchio Continente. Per poi ingaggiare, spendendo fior di quattrini per cartellino e stipendio, Benzema, Kanté, Koulibaly, Ruben Neves, Milinkovic, Telles, Fofana, Firmino, Brozovic, Mendy, Jota, Ospina e tante vecchie conoscenze del nostro calcio […] Tutti con un solo obiettivo: conquistare la Saudi Pro League, che si basa sul modello europeo, con partite in casa e in trasferta tra tutti i club nazionali (16 nel 2022-2023, ma 18 nel 2023-2024).

messi e ronaldo

MODELLI DIFFERENTI

Al contrario, la Mls si basa sullo stesso schema di altri sport americani, ovvero una regular season durante la quale le squadre sono divise in due conference, poi playoff e una finale per concludere l'annata. In perfetto copione a stelle e strisce per mantenere la suspense fino alla fine. Inoltre, ogni stagione, sempre più franchigie pagano la quota di iscrizione. Nel 2023 sono 29, ma saliranno a 30 nel 2025 con l'arrivo di San Diego.

messi ronaldo

Questo sistema favorisce l'incertezza. Così c'è un campionato classico che premia la regolarità con l'Al-Hilal, il club saudita di maggior successo (18). Invece, la Mls Cup è stata vinta da sei diverse franchigie (Los Angeles FC, New York City FC, Columbus Crew, Seattle Sounders, Atlanta United e Toronto FC) nelle ultime sei stagioni. Il collettivo da una parte, le stelle dall'altra. Insomma, è una sfida tra due mondi diversi, ma con lo stesso sogno: imporsi nel calcio.

MESSI RONALDO CRISTIANO RONALDO CON MESSI E NEYMAR messi e ronaldo messi ronaldo MESSI RONALDO MESSI E RONALDO messi ronaldo ronaldo messi messi ronaldo