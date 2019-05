1 mag 2019 23:20

MESSI, UN EXTRATERRESTRE AL CAMP NOU! IL BARCELLONA SCHIANTA IL LIVERPOOL CON SUAREZ E UNA DOPPIETTA DELLA 'PULCE' CHE FA 600 (COME CR7) – CAPELLO GONGOLA: “UN CALCIO GIOCATO A UNA VELOCITA’ SUPERSONICA” - ALL’ULTIMO RESPIRO I BLAUGRANA SI DIVORANO IL 4°GOL CON DEMBELE’, MESSI AVVERTE I SUOI IN VISTA DEL RITORNO AD ANFIELD: “NON E’ FINITA…” – BALOTELLI LA TOCCA PIANO: "PER IL BENE DEL CALCIO, NON PARAGONATE PIU' LEO AL 7 DELLA JUVE" - VIDEO