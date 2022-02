MESSI FLOP, MBAPPE’ TOP – LEO SBAGLIA UN RIGORE, L’ATTACCANTE FRANCESE, GRANDE SOGNO DEL REAL PUNISCE ANCELOTTI CON UNA MAGIA ALL’ULTIMO MINUTO - DOMINIO DEL PSG, SONTUOSA LA PRESTAZIONE DI VERRATTI - AL RITORNO IL REAL (CHE NON AVRÀ CASEMIRO E MENDY SQUALIFICATI) DOVRÀ PROVARE A FARE DI PIÙ PER RECUPERARE IL GOL. E MAGARI RIACCENDERE BENZEMA CHE IERI HA TOCCATO POCHISSIMI PALLONI… - VIDEO

Ci ha pensato Mbappé proprio lui che finirà al Real Madrid. È stato lui, al 93esimo, a segnare il gol dell’1-0 con cui il Psg è riuscito a battere il Real Madrid. Una vittoria ampiamente meritata. La squadra di Pochettino ha dominato il match. Ha sbagliato un rigore con Messi, ha avuto un paio di grandi occasioni e ha praticato un pressing asfissiante impedendo al Real di fare il gioco che predilige. Splendida l’azione personale del francese che si è bevuto due calciatori del Real ha battuto Courtois migliore in campo dei suoi.

La squadra di Pochettino ha avuto il controllo della partita, ha dominato ma non è riuscita a segnare fino al 93esimo. E la più grande occasione è stata quella capitata a Messi al 62esimo: calcio di rigore per atterramento di Mbappé (sempre dalla sinistra dell’area) da parte di Carvajal. Dal dischetto è andato il numero 30 del Psg, calciatore che somiglia sempre più a quello del Subbuteo che subentrava solo per i calcia piazzati. Messi ha tirato, maluccio, rasoterra, in diagonale ma non troppo, e Courtois ha deviato. Nemmeno la parata più difficile della serata per il belga che prima si era esibito in una respinta bassa di un insidioso rasoterra di Mbappé. Altri tiri nello specchio della porta fin lì non c’erano stati: un’altra occasione è stato il diagonale di Mbappé uscito fuori di poco.

Il Psg ha giocato a livelli molto alti, con un pressing asfissiante che ha tagliato fuori dal gioco Modric e Kroos. Il Real non ha potuto fare la partita che predilige, in controllo. Sontuosa la prestazione di Verratti ben spalleggiato da Paredes: è stato l’asse che ha consentito al Psg di avere in pugno il match. Nel finale, Pochettino ha fatto entrare Neymar e alla fine il risultato si è sbloccato proprio quando lo 0-0 sembrava cosa fatta.

Al ritorno il Real – che non avrà Casemiro e Mendy squalificati – dovrà provare a fare di più per recuperare il gol. Nel Madrid ottima la prestazione dei due centrali Militao e Alaba, e ovviamente di Courtois. Pochissimi i palloni toccati da Benzema.

