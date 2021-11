MESSI MALE - LEO STA SMALTENDO UN INFORTUNIO COL PSG, PERÒ È PARTITO LO STESSO PER ANDARE A GIOCARE CON L'ARGENTINA CONTRO URUGUAY E BRASILE - IL DIRETTORE SPORTIVO LEONARDO SI INFURIA: "NON SIAMO D'ACCORDO A LASCIARE ANDARE UN GIOCATORE CHE NON STA BENE, LA FIFA FACCIA QUALCOSA". ANCHE PERCHÉ CHI PAGA IL LAUTO STIPENDIO DELLA PULCE, CHE FIN QUI IN "LIGUE 1" HA DELUSO?

Da www.corrieredellosport.it

LEONARDO MESSI

Infortunato con il Psg, ma convocato con l'Argentina. È l'ambiguità di Leo Messi che da oltre due mesi convive con un fastidio al ginocchio sinistro, che ora starebbe pure peggiorando.

Solo 45' con il Lilla, out con Lipsia in Champions e Bordeaux in Ligue 1, questo è l'ultimo score dell'ex Barça che fin qui ha collezionato diversi forfait. Eppure risulta nella lista dei convocati del ct Scaloni per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Brasile, in programma il 13 e il 17 novembre. Convocazione che ha fatto infuriare il dirigente del Psg Leonardo.

MESSI ARGENTINA URUGUAY

Furia Leonardo sulla situazione Messi

Per Leonardo Messi passa più tempo in Argentina che a Parigi e questo non aiuta il recupero della Pulce, anzi. "Non siamo d'accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa FIFA" ha tuonato il direttore sportivo del Paris Saint-Germain in un'intervista a Le Parisien, preoccupato che le condizioni fisiche di Messi possano peggiorare ulteriormente.

MESSI ARGENTINA URUGUAY MESSI ARGENTINA URUGUAY