2 mag 2019 08:27

MESSI IN PIEGA – CAPELLO A “CHAMPIONS LEAGUE SHOW”: “LEO E’ UN GENIO COME MARADONA. GLI ALTRI SOLO GRANDI GIOCATORI" – E POI RIVELA CHE L’EX PRESIDENTE DEL BARCELLONA LAPORTA GLI HA DETTO: “MESSI È QUI PER MERITO TUO!”. E SPIEGA IL PERCHÉ”- SUL CALCIO DI PUNIZIONE DELL’ARGENTINO “DON FABIO” BACCHETTA ALISSON: “LA BARRIERA ERA MESSA MALE”- DEL PIERO CONFERMA: "DOVEVA METTERE UN UOMO IN PIU’...” - VIDEO