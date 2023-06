MESSI ALLA PORTA – AL MATRIMONIO DI LAUTARO MARTINEZ CON LA BOMBASTICA AUGUSTINA GANDOLFO, SUL LAGO DI COMO, TRA COMPAGNI DELL'INTER E DI NAZIONALE, SPICCAVA UNA GRANDE ASSENZA: QUELLA DI LEO MESSI – SUI SOCIAL È SCOPPIATO SUBITO IL CASO. PARE CHE IL FANTASISTA FOSSE IMPEGNATO A BARCELLONA A… – VIDEO

matrimonio lautaro martinez agustina gandolfo 6

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo sposi. Per l'occasione tutto l'Inter è sceso in campo per festeggiare il matrimonio del compagno di squadra. Tutti eccetto Leo Messi, la cui assenza non è passata inosservata. Il calciatore ha sposato la compagna, in dolce attesa, sul lago di Como, a Villa D'Este.

Tanti gli ospiti. Tra questi Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea; Dibu Martinez, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina; Nicolas Tagliafico, difensore dell'Olympique Lione e della nazionale argentina e il portiere dell’Ajax Geronimo Rulli.

LEO MESSI LAUTARO MARTINEZ

Eppure nessuna traccia di Messi, compagno di nazionale di Lautaro. Così in men che non si dica sui social è scattato il caso "grande assente". Ma Messi, stando a quanto emerso, sarebbe stato a Barcellona impegnato al concerto dei Coldplay. [...]

