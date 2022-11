12 nov 2022 16:45

METODO CAPUOZZO – CAPOLAVORO ITALRUGBY: A FIRENZE IN UN TEST MATCH BATTE L'AUSTRALIA PER LA PRIMA VOLTA! GLI AZZURRI DI CROWLEY ROMPONO UN ALTRO TABÙ GRAZIE ALLE METE DI ANGE CAPUOZZO E BRUNO: FINISCE 28-27 DECISIVO NEL FINALE L'ERRORE AUSTRALIANO SULLA META NON TRASFORMATA DI DONALDSON. PER L’ITALIA DELLA PALLA OVALE E’ LA QUINTA VITTORIA NELLE ULTIME 6 PARTITE – VIDEO