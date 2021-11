24 nov 2021 09:33

PER I MICCOLI I GUAI NON FINISCONO MAI - CONDANNA DEFINITIVA PER L'EX CAPITANO DEL PALERMO: DOVRÀ SCONTARE 3 ANNI E MEZZO PER ESTORSIONE AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO. MICCOLI CHIEDERÀ L'APPLICAZIONE DI MISURE ALTERNATIVE, MA È INEVITABILE UN PASSAGGIO IN CARCERE, LA CUI DURATA È IN QUESTO MOMENTO IMPOSSIBILE IPOTIZZARE. L’EX CALCIATORE PARLO’ DI FALCONE COME DI UN “FANGO”. POI CHIESE SCUSA… - TUTTI I PASSAGGI GIUDIZIARI