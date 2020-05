21 mag 2020 17:28

MICHAEL JORDAN E’ RIUSCITO A FAR INCAZZARE ANCHE SCOTTIE PIPPEN - LA SPALLA DI "MJ" SAREBBE ‘FURIBONDO’ PER "THE LAST DANCE" - NEL SECONDO EPISODIO, LA LEGGENDA DEI BULLS LO DEFINISCE “EGOISTA” PER AVER RINVIATO L’OPERAZIONE A UNA CAVIGLIA PRIMA DELLA STAGIONE 1997-98 - MERCOLEDÌ ERA STATO HORACE GRANT A CRITICARE JORDAN. “BUGIE, BUGIE E ANCORA BUGIE, POSSIAMO RISOLVERE LA QUESTIONE DA UOMINI” – VIDEO