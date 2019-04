MIHA MALE! - DOPO LA RABBIA DEL PRESIDENTE DELL’EMPOLI CORSI, SULLA JUVENTUS SI ABBATTE LA FURIA DI SINISA MIHAJLOVIC: “ALLEGRI CI HA MANCATO DI RISPETTO. NON MI SONO SEMBRATE SCELTE GIUSTE QUELLE CONTRO LA SPAL. UN CONTO SONO LE RISERVE, UN ALTRO È METTERE IN CAMPO RAGAZZINI O GIOCATORI DI SERIE C. NON E’ GIUSTO NEI CONFRONTI DI CHI LOTTA PER SALVARSI” – CASSANO A ‘TIKI TAKA’: “CHI SI GIOCA LA SALVEZZA FA BENE A LAMENTARSI” - VIDEO

Da www.gazzetta.it

mihajlovic

“Non mi sono sembrate scelte giuste. Un conto è scegliere le riserve, un altro è mettere in campo ragazzini o giocatori di Serie C. È una mancanza di rispetto nei confronti di chi lotta per la salvezza, purtroppo il calcio italiano è così”. Così Sinisa Mihajlovic dopo Fiorentina-Bologna ha ”contestato” le scelte del tecnico bianconero Massimiliano Allegri in Spal-Juventus, sfida che interessava anche la zona salvezza e non solo la questione scudetto. “Il comportamento della Juventus è stato ingiusto - ha detto l’allenatore del Bologna -.

Se affronti la squadra titolare della Juventus, allora va bene. Se affronti una Juve che schiera le sue riserve, che potrebbero comunque essere titolari in qualunque altra squadra, va bene anche in quel caso. Se invece la Juventus mette in campo qualche ragazzino della Primavera o giocatori di Serie C questo non mi sembra giusto nei confronti di chi lotta per la salvezza anche se non metto in dubbio che ogni allenatore o società debba fare le sue scelte”.

allegri

I TIFOSI VIOLA — Sulla partita Fiorentina-Bologna finita 0-0 invece ha detto: “Salvo solo il risultato. L'ho detto ai giocatori: dobbiamo migliorare, se giochiamo così non va bene". Poi la battuta: "L'accoglienza che ho ricevuto oggi dai tifosi viola al Franchi?È stata la prima volta che ho ricevuto applausi, ma soltanto perché sono entrato insieme a Montella".

E poi sull'attacco: "I miei attaccanti devono essere i primi difensori. Orsolini? Fa bene, è stato bravo nell'uno contro uno, ma ha margini di miglioramento. Soprattutto sulla concentrazione. Bisogna richiamarlo, quando ce l'ho vicino nessun problema, quando è lontano invece...". Pungolato dallo studio sul suo sinistro e se l'avrebbe usato per calciare come non ha fatto Orsolini davanti all'occasione di Lafont uscito dalla sua porta: "Tutta la vita..."

mihajlovic

2. CASSANO ATTACCA ALLEGRI: “CONTRO LA SPAL SE L’È CERCATA”

Da www.itasportpress.it

Ha fatto molto discutere la sfida tra Spal-Juventus andata in scena sabato pomeriggio. La squadra di Ferrara ha trionfato davanti al proprio pubblico contro la capolista, rimandanone la festa scudetto. Ma davanti agli uomini di Semplici, in realtà, si è presentata una squadra molto rimaneggiata, con diverse assenze e tanti, tantissimi giovani. Allegri ha, infatti, preferito non rischiare i titolari in vista dell’impegno di Champions League contro l‘Ajax, una decisione che ha generato diverse polemiche anche tra le squadra in lotta per non retrocedere.

cassano

Dopo le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dal salotto di Tiki Taka è intervenuto anche Antonio Cassano che, tra i tanti argomenti affrontati, ha detto la sua sulle scelte bianconere, andando contro le decisioni di Massimiliano Allegri.

SCONFITTA CERCATA – Senza peli sulla lingua, come suo solito, FantAntonio non ha mezze misure e attacca l’allenatore bianconero: “Le squadre impegnate nella lotta salvezza fanno bene a lamentarsi, non mi è piaciuta la scelta di Allegri di mandare in campo i ragazzi. Bisogna sempre scendere in campo per vincere. Se fossi in Empoli, Bologna o Udinese mi arrabbierei parecchio. La Juventus se l’è andata a cercare”. Così l’ex attaccante sul ko della Juventus contro la Spal.

cassano