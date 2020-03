MILAN CHOC: POSITIVI AL CORONAVIRUS PAOLO MALDINI E IL FIGLIO DANIEL - CON UN COMUNICATO APPARSO SUL SITO UFFICIALE LA SOCIETÀ ROSSONERA FA SAPERE CHE IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA E SUO FIGLIO, ATTACCANTE DELLA PRIMAVERA AGGREGATO ALLA PRIMA SQUADRA, SONO ASINTOMATICI E IN BUONE CONDIZIONI DOPO AVER GIÀ TRASCORSO OLTRE DUE SETTIMANE NELLA PROPRIA ABITAZIONE…

Da it.eurosport.com

Un sabato sera di cattive notizie. Dopo la positività ufficiale comunicata dal giocatore e dalla Juventus per Paulo Dybala, arriva anche il primo caso al Milan. Sono Paolo Maldini, direttore dell’Area Tecnica e leggenda del club, e suo figlio Daniel, giocatore della Primavera aggregato in questa stagione alla prima squadra.

Paolo e Daniel Maldini sono risultati positivi al test effettuato nei giorni scorsi. Asintomatici, stanno proseguendo quella che di fatto era già l’isolamento obbligato da due settimane in casa. Le condizioni sono tenute sotto controllo ed entrambi non problemi in questo momento.

Il comunicato ufficiale del Milan

"AC Milan comunica che il Direttore dell'Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra.

Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica".

